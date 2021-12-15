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Dünya

Hong Kong'da yanan 38 katlı binanın çatısında mahsur kalan 300'den fazla kişi kurtarıldı

15 Aralık 2021 23:00

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan 300'den fazla kişi kurtarıldı.

The Guardian'daki habere göre, Causeway Bay'de Gloucester Yolu'ndaki 38 katlı Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan en az 300 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 13 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, binadan toplamda 1000 kadar kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Yangının, elektrik odasından çıktığı tahmin ediliyor. (AA)

Dünya Ticaret MerkeziHong Kong
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