Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın sonuçları: Apple Daily gazetesine baskın düzenlendi; 5 yönetici gözaltına alındı

Hong Kong'da polis, Apple Daily isimli demokrasi yanlısı harekette öne çıkan gazetenin ofisine baskın düzenleyerek beş üst düzey yöneticiyi gözaltına aldı. Baskın sonrasında mal varlığı dondurulan gazetenin okuyucularına, bazı makalelerin yeniden paylaşılmaması yönünde uyarı da yapıldı.

The New York Times gazetesindeki habere göre, Apple Daily'e yönelik polis baskını Hong Kong'da geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından bir medya organına yapılan en büyük baskın olarak değerlendirildi. Yaklaşık 500 polis, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği iddiası ile demokrasi yanlısı olduğu bilinen Hong Kong'taki Apple Daily gazetesinin ofisine gitti.

Hapiste olan demokrasi yanlısı isim Jimmy Lai’ye ait Apple Daily gazetesinin yazı işleri müdürü ve diğer dört yöneticisi çarşamba günü tutuklandı. Apple Daily gazetesinin sahip olduğu 18 milyon Hong Kong dolarına tekabül eden mal varlığını dondurulduğunu da aktarıldı.

Apple Daily gazetesi, sosyal medya hesaplarından polislerin baskınını canlı olarak yayınladı. Polis, gazetecileri, ‘‘yabancı bir ülkeyle veya dış unsurlarla ulusal güvenliği tehlikeye atacak gizli anlaşma’’ kapsamında suçladı.

Tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası

Çin’in ulusal güvenlik yasası kapsamında Hong Kong’ta bugüne kadar çok sayıda tutuklama gerçekleştirildi. Yasa 2020 yılında kitlesel protestoların başlaması ardından çıkarıldı, göstericilerin tutuklanması ve ceza almasını kolaylaştıran yasa, Hong Kong’un yargı özerkliğini de etkiliyor.Pekin yönetimine göre ise kitlesel protestolar ‘‘isyana teşvik’’ kapsamında değerlendiriliyor, yabancı güçlerle anlaşma ve ulusal güvenliği tehlikeye atma ömür boyu hapis cezası ile çarptırılıyor.