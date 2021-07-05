Hong Kong'da polise saldırıp hayatını kaybeden adamın yasını tutanlar teröre destekle suçlandı

Hong Kong’de polis, polis memurunu bıçaklayan bir adamın ardından yas tutanların “terörü desteklemekten farklı olmadığını” söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Hong Kong’da geçen hafta bir polis memuru, 50 yaşında bir adam tarafından sırtından bıçaklandı. Yetkililer adamın daha sonra kendi yaşamına son verdiğini söyledi. Bıçaklanan 28 yaşındaki polisin durumunun hâlâ kritik olduğu biliniyor.

Yetkililer Leung Kin-fai isimli adamı yalnız hareket eden bir terörist olarak niteledi.

Polise saldırı, Hong Kong’de demokrasi yanlılarının tepkisini çeken ulusal güvenlik yasasının yıl dönümünde gerçekleşti.

Saldırının ardından bazı Hong Konglular, sosyal medya ve sokakta saldırgan Leung’u anma için toplandı. Polis, yas tutanları saldırıyı “romantikleştirmek, meşru göstermekle” suçladı. Polis, saldırganı ananların terörü desteklediğini ve ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiğini belirtti.