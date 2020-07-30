Hong Kong'da polis, tartışmalı 'Ulusal Güvenlik Yasası' kapsamında dört öğrenciyi gözaltına aldı

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Hong Kong'da polis, Pekin destekli tartışmalı yeni ulusal güvenlik yasasını kullanarak en genci 16 yaşında olmak üzere dört öğrenciyi gözaltına aldı.

Dört öğrenci, geçen haftalarda yapılan protestolar dışında yeni yasadan gözaltına alınan ilk isimler oldu.

Polis sözcüsü, gözaltına alınan öğrencilerin "İnternet üzerinden bağımsız bir Hong Kong için hangi şartlarda olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini savunan bir gruba üye olduklarından" şüphelendiklerini bildirdi.

Gözaltına gerekçe olarak "ayrılıkçılık girişimi" gösterildi.

Student Localism, tutuklanan öğrenciler arasında 21 yaşındaki eski lideri Tony Chung'un da bulunduğu açıkladı.

Geçen ay yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası, "merkezi hükûmeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri" yasaklıyor. Uluslararası toplum, bu ifadelerin belirsizliğini eleştirmişti. Birçok uzman, bu yasa ile Pekin'in Hong Kong'un bağımsızlığını büyük orandan elinden aldığını savnuyor.

"Özekliğin sonu" olarak belirtilen yasa aynı zamanda ifade özgürlüğü ve eğitim kurumlarındaki müfredat konusunda özgürlüğün kalkacağına dair endişeler yaratıyor.