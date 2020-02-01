Hong Kong'da binlerce hastane çalışanı, Çin sınırı kapatılmayınca grev kararı aldı

Hong Kong'da binlerce hastane çalışanı, şu ana kadar 259 kişinin ölümüne yol açan ve 12 bine yakın kişide görülen koronavirüs nedeniyle Çin sınırının kapatılmamasına tepki göstererek greve gitme kararı aldı.

Aralarında çok sayıda doktor ve hemşire de olan hastane çalışanları, sınırın kapatılmaması halinde Pazartesi günü greve başlamayı ve eylemi beş gün sürdürmeyi planlıyor.

Hong Kong Hastane Yönetimi Çalışanları İttifakı, 9 bin üyesinin greve destek verdiğini açıkladı ve yönetimi, "taleplerini görmezden gelmekle" suçladı. Hong Kong'da şu ana kadar 13 kişide koronavirus görülmüştü.

"İki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong, 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti. Hong Kong, yarı özerk bir yönetime sahip.





ABD'den sonra Avustralya'dan da seyahat yasağı kararı

Öte yandan, ABD'den sonra Avustralya da, Çin vatandaşlarına ya da kısa süre önce Çin'de bulunan yabancılara seyahat yasağı koydu. Çin'e uçak seferlerini durduran son bölge ülkesi ise Vietnam oldu.

Daha önce Rusya, Japonya, Pakistan, İtalya, Singapur ve Moğolistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, ABD ve Avustralya'ya benzer önlemler almıştı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise bu tip önlemlerin yarardan çok zararı olduğu uyarısında bulundu. Örgüt bunun yerine sınır kapılarında tarama yapılmasını tavsiye etti.

Çin hükümeti de vatandaşlarına ya da kısa süre önce ülkede bulunanlara seyahat yasağı koyan ülkelere tepki gösterdi.

Çok sayıda ülke Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor.

Son olarak Endonezya, 250 vatandaşının tahliyesi için Çin'in Hubei eyaletine bir uçak göndereceğini açıkladı.

Rusya da uzak doğu sınırındaki üç kontrol noktasını yeniden açarak 100 kadar turisti tahliye ediyor.

Türkiye'de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Vuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türk 42 kişide koronavirüs görülmediğini açıklamıştı. Bu kişiler Ankara'da 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tek kişilik odalarda tutulacak.

Çin'de geçen yılın sonlarında ortaya çıkan ve en az 23 ülkeye daha yayılan koronavirüsün görüldüğü kişi sayısı 2003'te SARS virüsünün görüldüğü kişilerin sayısını geçmişti. Şu ana kadar koronavirüs görülenler arasında ölüm oranı SARS'tan az.

SARS virüsü 8 binden fazla kişide görülmüş ve 774 kişinin ölümüne neden olmuştu.

"Çin ekonomisi 2020'nin ilk yarısında yüzde 2 küçülebilir"

Bu arada uzmanlar koronavirüs salgını nedeniyle Çin ekonomisinin yılın ilk yarısında yüzde 2 küçülebileceği uyarısında bulundu.

Çin, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip ve geçen yıl yüzde 6,1 büyümüştü.

Virüsün ilk kez görüldüğü Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde on milyonlarca kişinin Çin'in diğer bölgeleriyle bağlantısı kesilmiş durumda.

Ülke çapında işçilere, evlerine kalmaları uyarısı yapıldı.

Çin'de fabrikalar, dükkanlar ve ofisler en az bir hafta daha kapalı olacak.

Pekin Borsası'nın ise Pazartesi günü yeniden açılması bekleniyor.