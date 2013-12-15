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Dünya

Honduras Cumhurbaşkanı'na Adıyamanlı damat

Binlerce kilometre uzaklıktaki Türkiye ve Honduras, bugün çok konuşulacak bir evlilik törenine şahit olacak. Adıyamanlı Talha Özger, Honduras Cumhurbaşkanı'nın kızı Rosa ile evlenecek

15 Aralık 2013 01:04

Honduras Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo Sosa’nın kızı Rosa Elena Lobo Juarez ile Adıyamanlı Talha Özger, bu akşam İstanbul’da nikah masasına otuyor. İki yıl önce ABD’de tanışan genç çift, yaklaşık bin kişinin katılacağı görkemli bir törenle dünya evine girecek. Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo Sosa da İstanbul'daki düğünde kızını yalnız bırakmayacak.

 

Ailelerini 2 yılda ikna edebildiler

 

Müstakbel gelin ‘Rosa’ ile Adıyamanlı damadın tanışma hikâyesi oldukça ilginç. Eğitim için ABD’de bulunan iletişim öğrencisi Rosa’nın hayatı, işletme öğrencisi Talha Özger’le, New Orleans’ta bir restoranda kesişmiş. Ancak hayatlarını birleştirme kararı alan Rosa ile Talha’nın ailelerini ikna etmeleri yaklaşık iki yıl sürmüş.
Rosa, kararını cumhurbaşkanı olan babasına ve ailesine açtığında iki ülke arasındaki uzaklık sorun olmuş. Ancak ailesini ikna etmek için direnen Rosa’ya, eşi hakkında yapılan araştırmalardan sonra izin çıkmış.

Dışarıdan gelin getirmek istemeyen Talha Özger’in ailesi için de başka bir kültürden gelin kabul etmek ilk başta zor olmuş; lakin Rosa’yı tanıdıktan sonra birlikteliğe onay vermişler.

 

'Honduras mutfağı, Türk mutfağına benziyor'

 

Türk yemeklerini çok sevdiğini anlatan Honduraslı gelin, en sevdiği tatlının ‘künefe’ olduğunu söylüyor. Baharatlı Türk yemekleri ile Honduras yemeklerinin birbirine benzediğini anlatan Rosa, iki kültür arasındaki benzerliklere de dikkat çekiyor. Türkiye’de olduğu gibi Honduras’ta da kalabalık aileler olduğunu söyleyen müstakbel gelin, cumhurbaşkanı babasının 4 karısından 12 çocuğu olduğunu ifade ediyor.

 

'Sevgi, saygı ve çocuk'

 

Aile kavramının Honduras’ta büyük önem taşıdığını vurgulayan Rosa Lobo, evlilikten beklentisini, “Saygı, sevgi ve çok çocuk” olarak açıklıyor. Ülkelerinde genelde dar aile çevresinde yapılan düğün için Türkiye’de yaklaşık bin kişinin davet edildiğini öğrenen Rosa Lobo, ilk başta şoke olmuş.
Evlendikten sonra Türkiye’de yaşayacaklarını söyleyen çift, balayılarını da yaza ertelemişler. Talha ise düğünden sonra Adıyaman’daki akrabalarını ziyaret edeceklerini söylüyor.

 

Cumhurbaşkanı İstanbul'da

 

Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo Sosa ve Honduras’ın Almanya Büyükelçisi, Rosa ve Talha çiftinin düğünlerine katılmak için İstanbul’a geldi. Honduras Cumhurbaşkanı, düğün sonrası ülkesine dönecek.

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