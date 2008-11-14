Honda'dan Schumi'ye teklif



Honda, eğer isterse Michael Schumacher'i Dünya Superbike Şamipyonası'nda yarıştırabileceğini açıkladı. Ancak, şampiyon sürücü henüz böyle bir talepte bulunmadı.



Honda motosikletlerinin Avrupa Başkanı Carlo Fiorani, Gazzetto Dello Sport'a verdiği demeçte, "Michael Schumacher bizden 2009 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmak için talepte bulunmadı. Ama, eğer isterse ona bu imkanı sunabiliriz. Ancak Michael, Almanya Şampiyonası'nda yarışmayı yeterli görüyor" dedi.



Scumacher, Formula 1'de geçirdiği 16 sezon, 91yarış birinciliği, 68 pol pozisyonu ve 7 şampiyonluğun ardından 2006 sezonunun sonunda emekli olmuş, ardından motosiklet yarışlarına katılmaya başlamıştı.





39 yaşındaki Alman pilot her fırsatta iki tekerlek üzerinde ciddi bir kariyer düşünmediğini, motosikleti yalnızca bir hobi olarak gördüğünü söylüyor.

