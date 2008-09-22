Honda, krize karşı Türkiye kozunu kullanıyor

Türkiye’de üretilen Civic’lerin Rusya’da büyük talep görmesi, Honda’yı 2009 yılında Türkiye’nin milyar dolarlık ihracatçıları arasına sokacak. 1 yılda ikinci kez Türkiye için yatırım kararı alan Honda, 2007 yılında 30 bin adet olan kapasiteyi 70 bine çıkartıyor. Böylece 2006 yılında 86 milyon dolar ihracat yapan şirket, 2009 yılında milyar dolara ulaşacak.

Amerika’dan yayılarak Avrupa’da otomobil satışlarının daralmasını sağlayan finansal kriz yüzünden bir çok otomotiv şirketi üretimlerini düşürüp işçi çıkartırken, Japon Honda ise krize karşı Türkiye kozunu kullanıyor.

Gebze fabrikasında üretilen Civic Sedan modeli Rusya’da talep patlaması yaşayınca Türkiye’de 1 yılda ikinci kez yatırım kararı alan Honda, 2009 yılında kapasitesini 50 binden 70 bin adede çıkartıp, 500 yeni işçi alımı yapacak.

Honda Türkiye, 2009 yılında 70 bin adetlik üretiminin yüzde 70’ini ihraç ederek Türkiye’de milyar dolarlık ihracat yapan devler arasına girmiş olacak. 2006 yılında 86, geçtiğimiz yıl ise yaklaşık 135 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Honda Türkiye, böylece ihracat gelirini 3 yılda 10 katın üzerinde artırmış olacak.

City, Ağustos’ta bitti

Yeni Jazz’ın Frankfurt’ta gerçekleşen uluslararası tanıtımında konuştuğumuz Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ümit Karaarslan, Honda’nın Türkiye’de Civic Sedan ve City’i ürettiğini belirterek, "City üretimini Ağustos ayında bitirdik. Onun yerine daha kárlı bir operasyon olan Civic Sedan üretimiyle devam kararı aldık" dedi.

2007 yılında 30 bin adet olan kapasiteyi 50 bin adede çıkarttıklarını hatırlatan Karaarslan şunları söyledi: "Özellikle Rusya’da Civic Sedan talebinin artmasıyla Honda’yla yeniden masaya oturup, kapasiteyi bir yılda ikinci kez artırma kararı aldık.

Bu kararla birlikte binaların, makinaların ve diğer tesislerin genişletilmesi için 22 milyon 360 bin YTL yatırım daha yatırım yapıyoruz. Böylece Honda’nın Türkiye’de bugüne kadar yaptığı yatırım tutarı 173.8 milyon doları bulacak. Fabrikamız 70 bin adetlik kapasiteyle üretime 2009 Mart’ta başlayacak."

Çalışan sayısı 1700 olacak

Yeni yatırımla birlikte Gebze fabrikasına 500 yeni işçi alınacağını ve böylece Honda Türkiye’de çalışan sayısının 1700’e çıkacağını kaydeden Karaarslan, 2009 yılında 70 bin adetlik üretimle birlikte ihracatta da büyük artış olacağını belirtti.

Karaarslan şöyle konuştu: "İhracatımız Rusya ve Ukrayna ağırlıklı olarak artacak. 2009 yılında Rusya’daki talep patlamasına bağlı olarak 50 bin adetlik ihracat hedefliyoruz. Bu da bizim Türkiye’de milyar dolarlık ihracat sınırına ulaşmamız anlamına geliyor."

Yeni yatırımla birlikte Civic modelinde yerlilik oranının yüzde 40 seviyesine taşınacağını ifade eden Karaarslan, önümüzdeki dönemde yatırımın daha büyümesi halinde mevcut fabrika alanının yeterli olmayacağını ve yeni bir alana ihtiyaç duyulacağını dile getirdi. Ihracatın yanısıra iç pazarda da büyüdüklerini söyleyen Karaarslan, Türkiye’de geçen yıl yüzde 17.2’lik artışla 22 binin üzerinde otomobil sattıklarını bu yıl sonunda ise bu rakamı 23 bin 500’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.





Honda 29 bin YTL’ye Kasım’da Jazz yapacak

JAPON Honda’nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Jazz, tamamen yenilerek Ekim ayındaki Autoshow Fuarı ile vitrine çıkacak. Fuarın ardından Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak olan yeni Honda Jazz, tasarımı, büyüyen boyutları ve ekonomik yeni motorlarıyla dikkat çekiyor.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ümit Karaarslan, Jazz’ın bir üst sınıf modellerden birçok müşteri aldığını belirterek, "Genelde tersi olur, ancak Jazz geniş tasarımıyla, ekonomik motorlarıyla apayrı bir müşteri kitlesi yakaladı. C sınıf otomobillerden müşteri alıyor.

Yeni modeli 29 bin YTL’den başlayan fiyat etiketiyle yola çıkaracağız. Yılda 4 bin adet Jazz satmayı hedefliyoruz" dedi. Uzunluğu 3900, genişliği 1695 ve yüksekliği 1525 milimetre olan yeni Jazz’ın yüksekliği aynı kalırken, uzunluğu 55, genişliği 20 ve dingil aralığındaki 50 milimetre artırıldı. Yeni Jazz’da 1.2 litre ve 1.4 litre olmak üzere iki farklı yeni benzinli motor seçeneği sunuluyor.

Ancak Türkiye’ye sadece 1.4 litrelik motor gelecek.100 beygir ve 127 Nm tork üreten 1.4 litrelik motorda güçlenmesine rağmen daha çevreci ve ekonomik bir hale getirildi. Önceki 83 beygir ve 119 Nm tork üreten i-DSI motorla karşılaştırıldığında manuel şanzımanlı modelde yakıt ekonomisinin 5.3 lt/100km’ye gerilediği (önceki 5.8 lt/100km) ve i-SHIFT yarı-otomatik manuel şanzımanla donatılan da ise 5.2 lt/100km (önceki 5.9 lt/100km CVT) seviyesine düştüğü belirtiliyor.