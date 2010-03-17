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Ekonomi

Honda 412 bin aracı servise davet etti

Honda, ABD'de 412 bin aracı fren probleminden ötürü onarıma davet etti.

17 Mart 2010 02:00

T24 - Japon otomobil üreticisi Honda, bir ay önce hava yastıklarındaki bir sorun nedeniyle Kuzey Amerika'da yüzbinlerce otomobili servise çağırmasının ardından, ABD'de 412 bin aracı fren probleminden ötürü onarıma davet etti.

Honda'dan yapılan açıklamada, aile tipi monospace Odyssey model araçlardan 344 bin ve arazi aracı Element'ten 68 bininin servise çağrıldığı, söz konusu araçların 2007 ve 2008 model olduğu kaydedildi.

Tüketicilerden fren pedallarının "gevşek" olduğu veya araç dururken aşamalı basıldığı yönünde şikayetler üzerine bu önlemin alındığı belirtilirken, bu sorunun şimdiye dek bir kazaya yol açmadığının altı çizildi.

Honda, daha önce ABD ve Kanada 2001 ve 2002 model 420 bin 443 aracı, sürücü koltuklarındaki hava yastığı sisteminin değiştirilmesi için servise çağırmıştı.


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