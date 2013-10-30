Başkent Roma’da cumartesi günü eşcinsel olduğu için toplumdan baskı gördüğü gerekçesiyle 11. kattan atlayarak yaşamını son veren 21 yaşındaki Simone’nin dramı ülkede, konuşulmaya devam ediyor. Filmlerinde eşcinsellik temasına yer veren yönetmen Ferzan Özpetek, "Roma hoşgörüsüz ve agresif bir şehre dönüştü, homofobinin bu kadar fazla olduğu başka bir kent yok" ifadelerini kullandı.

Radikal''de yer alan habere göre, Özpetek, İtalya’nın önde gelen La Repubblica gazetesine Simone’nin ölümünün ardından verdiği demeçte siyasileri, yaşadığı kent Roma’yı eleştirirken, Papa’yı övdü. Simone’nin ölümünü okuduğunda aklına ilk olarak Papa’nın temmuz ayı sonunda Dünya Gençlik Günleri için gittiği Brezilya’nın Rio da Janeiro kentinden dönüşte uçakta söylediği “Ben, kim oluyorum ki; bir eşcinseli yargılayabilirim” sözlerinin geldiğini anlatan Özpetek, böyle bir Papa’ya sahip oldukları için şükretmeleri gerektiğini ifade etti.

Senato’da homofobi karşıtı düzenlemenin durduğu anımsatılan usta yönetmen, “Evet. Bu kötü ama Papa Franciscus’un söyledikleri 40 yasa değerinde” dedi. Bu konuda siyasilere de eleştirilerde bulunan Özpetek, “ Bugün bütün Akdeniz ülkelerinde Türkiye ’de, İtalya’da oy kölesi olmuş siyasetçilerimiz var. Eşcinsellerle ilgili siyasilere oy kazandıracak bir düzenleme olsa bunu hemen oylayıp, kabul ederler. Buna (İtalya’daki) Kuzey Birliği Partililer de dahil” diye konuştu.

'Yeni Papa ilk adımı attı'

Roma’da çok kısa sürede peşpeşe Simone’nin durumuna benzer intiharların yaşandığının anımsatılması üzerine Ferzan Özpetek, Roma’yı hoşgörüsüz ve agresif bir şehre dönüştüğünü belirterek, “Homofobinin bu kadar fazla olduğu başka bir kent yok. Roma’nın her yerinde eşcinsellere karşı saldırgan arttığını ve korku yaratacak türden saldırgan sözler duyuyorum. Kültürel bir değişiklik olmadığı sürece kanunların yetersiz olacağını düşünüyorum. Yeni Papa, ilk adımı attı. Bundan sonra siyaset sınıfının buna karşı daha da güçlü bir pozisyon alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yönetmen Özpetek, 2007 yılında çektiği 'Bir Ömür Yetmez' (Saturno Contro) filmine ilişkin bir müzisyen arkadaşının kendisine “Umarım bir başka gey temalı film yapmıyorsundur. Bu konuda etiketlenmekten çekinmiyor musun” diye sorduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün niye hiç kimse heteroseksüel aşk ilişkileri çok iyi anlatan filmler yapan Gabriele Muccino’ya ‘etiketlenmekten korkmuyor musun’ diye sormuyor. Bugün ben bir yönetmenim ve o kadar. Eşcinsellik kelimesi benim hoşuma gitmeyen bir şey. Sadece duyguları ve hayatı anlatıyorum, bunu da yapmaya devam edeceğim.'