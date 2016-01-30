Homofobik avukat: Keçi ile kaplanın dostluğu çocuklarınızı eşcinsel yapar!

Rusya’da avukat Alexei Krestianov, bir keçi ile bir kaplanın dostluğunu gösteren videonunun ‘eşcinsellik propagandası yasağı”na aykırı olduğunu iddia etti.

Kaos GL’nin haberine göre avukatın homofobik iddialarına kaynak gösterdiği olay Primorsky Safari Park’a bir keçinin Cupid isimli Sibirya kaplanına yemek olmak için getirilmesiyle başladı. Ancak olaylar hiç de hayvanat bahçesi yetkililerinin beklediği gibi gelişmedi. Kaplan Cupid çok kısa sürede keçi Timur ile arkadaş oldu.

İkilinin videoları geçtiğimiz haftalarda sanal alemde ilgi topladı ve çokça izlendi. Avukat Alexei Krestianov bunun üzerine, söz konusu videonun “Rus çocuklarını eşcinsel yapabileceğini, geleneksel olmayan cinsel ilişkilere ilgi yaratabileceğini ve yine geleneksel olmayan birlikte yaşama pratiklerinin reşit olmayan yurttaşların özel hayatına saldırı olduğunu” savundu.

Krestianov bu görüşlerini Rusya Federasyonu’nun hukuk sistemindeki en yetkili kurumlardan biri olan Başsavcılık Ofisi’ne yolladığı bir mektupta ve sosyal medyada dile getirdi.

Avukatın bahsettiği video şöyle: