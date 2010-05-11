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Yaşam

Homofobi ve Transfobiye karşı yürüyoruz!

16 Mayıs Pazar günü Ankara’da yapılacak “Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş!” ile 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma tamamlanıyor.

11 Mayıs 2010 03:00

T24-  16 Mayıs Pazar günü Ankara’da yapılacak “Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş!” ile 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma tamamlanıyor. Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş, Türkiye’nin dört bir yanından gelen homofobi ve transfobi karşıtları ile LGBT birey ve örgütlerce yapılıyor.


17 Mayıs Anti-Homofobi İnisiyatifi!


Yürüyüşte, “17 Mayıs Anti-Homofobi İnisiyatifi” imzalı tek pankart taşınacak.

Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş’te önceki yıllarda olduğu gibi sadece gökkuşağı bayrakları dalgalanacak.


Ankara sokaklarında üçüncü yürüyüş


Bu yıl üçüncüsü yapılacak Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün ilki, Yüksel Caddesi’nde başlamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde yapılan basın açıklamasıyla son bulmuştu.

Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüşün ikincisinde, geçen yıl, LGBTT dernek ve oluşumlarla birlikte sivil toplumun çeşitli kurumlarından temsilciler gökkuşağı bayrağı altında birlikte yürüdüler.


Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün ikincisi Kurtuluş Parkı’ndan başlayıp Kızılay Yüksel Caddesi’nde tamamlanmıştı.


Kurtuluş’tan Kızılay’a


Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş için Kurtuluş Parkı Kurtuluş Kavşağı buluşma noktası olarak belirlendi. Kurtuluş Kavşağından başlayacak yürüyüş Ziya Gökalp Caddesini takip ederek, Kolej ve Mithatpaşa hattında, Kızılay’da SSK binası önünde tamamlanacak. SSK önünde yapılacak “Homofobi ve Transfobiye Son!” basın çıklaması ile yürüyüş ve 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma sona erecek.


Gökkuşağının altında herkese yer var!


Homofobi, transfobi ve nefrete karşı gökkuşağı bayrağı altında yapılacak yürüyüşe tüm homofobi ve transfobi karşıtları ile LGBT bireyler katılıyor.

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