Homeland Almanya’da çekilecek



Potsdam'daki Babelsberg Stüdyosu sözcüsü Eike Wolf çekimlerin haziran ayında başlayacağını bildirdi. Wolf, “Çekimler stüdyoda olacak ancak tabii Berlin'in içlerine de gideceğiz. Büyük kısmı gerçek olay yerlerinde çekilecek“ dedi.

Homeland, tamamı Almanya'da çekilecek ilk Amerikan dizisi olacak.

Dizide Claire Danes tarafından canlandırılan CIA ajanı Carrie Mathison'ın ABD, Ortadoğu, Pakistan ve Güney Afrika'da başından geçen olaylar anlatılıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, Mathison, beşinci sezonda Berlin'deki bir özel güvenlik firması için çalışıyor olacak. Ortadoğu ve Ukrayna'daki olaylar da dizide konu edilecek.

Öte yandan prodüksiyon firması Fox 21'in figüran arayışında olduğu da kaydedildi.