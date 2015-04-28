T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Homeland Almanya’da çekilecek

Dünya genelinde büyük izleyici kitlesine ulaşan ABD dizisi 'Homeland'in beşinci sezonu Almanya’nın Potsdam kentinde çekilecek. Amerikalı çekim ekibi bölgeye geldi.

28 Nisan 2015 20:48


Potsdam'daki Babelsberg Stüdyosu sözcüsü Eike Wolf çekimlerin haziran ayında başlayacağını bildirdi. Wolf, “Çekimler stüdyoda olacak ancak tabii Berlin'in içlerine de gideceğiz. Büyük kısmı gerçek olay yerlerinde çekilecek“ dedi.

Homeland, tamamı Almanya'da çekilecek ilk Amerikan dizisi olacak.

Dizide Claire Danes tarafından canlandırılan CIA ajanı Carrie Mathison'ın ABD, Ortadoğu, Pakistan ve Güney Afrika'da başından geçen olaylar anlatılıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, Mathison, beşinci sezonda Berlin'deki bir özel güvenlik firması için çalışıyor olacak. Ortadoğu ve Ukrayna'daki olaylar da dizide konu edilecek.

Öte yandan prodüksiyon firması Fox 21'in figüran arayışında olduğu da kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DünyaABDAlmanya PotsdamBabelsberg StüdyosuEike WolfBerlinAlmanyaAmerikanClaire DanesCIACarrie Mathison ABD Ortadoğu PakistanGüney AfrikaMathisonUkraynaFoxWelle Türkçe DW/dpa BS/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24