Holosko ve Ekrem çalışamda yok

Turkcell Süper Lig'de 15 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman öncesi teknik direktör Mustafa Denizli, futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı. Toplantının ardından ısınma hareketleriyle idmana başlayan Beşiktaşlı futbolcular, bir süre pas çalışması üstünde durdu. Siyah-beyazlı oyuncular, şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.



Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına sakatlıkları süren Holosko ve Ekrem'in yanı sıra milli takım kamplarında bulunan Gökhan Zan ile Tello katılmadı.



Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

