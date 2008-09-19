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Spor

Holosko siftah yaptı

Beşiktaş, Metalist Kharkiv'i 1-0 yenerken, galibiyet golünün sahibi Holosko, Beşiktaş formasıyla Avrupa Kupaları'nda ilk golünü attı.

19 Eylül 2008 03:00



UEFA Kupası 1. tur ilk maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 1-0 yenerken, galibiyet golünün sahibi Holosko, Beşiktaş formasıyla Avrupa Kupaları'nda ilk golünü attı.

UEFA Kupası 1. tur ilk maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 1-0 yenen Beşiktaş, tur için avantaj yakaladı.

Sahasında ağırladığı rakibini, ikinci yarının başlarında Holosko'nun golüyle mağlup eden siyah-beyazlılar, avantajı eline geçirdi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 2 Ekim Perşembe günü Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yapılacak ve turu geçecek ekip, UEFA Kupası'nda gruplarda mücadele etme hakkını kazanacak.

Metalist Kharkiv maçını da gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, böylece, yaptığı son 4 resmi karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Turkcell Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol birden yiyen siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 2 UEFA Kupası, 2 de lig maçında kalesini gole kapattı.

Beşiktaş bu süre içinde UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Bosna-Hersek'in Siroki Brijeg takımını 4-0 yenerken, Turkcell Süper Lig'de de Konyaspor'u 2-0 mağlup edip, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı. ''Kara Kartallar'', Metalist Kharkiv maçıyla birlikte 4. maçında da gol yemedi.

Beşiktaş ayrıca, bu sezon UEFA Kupası'nda yaptığı 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ı, Metalist Kharkiv karşısında 1-0 galibiyete taşıyan golü atan Filip Holosko, siyah-beyazlı forma altında Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

Slovak futbolcu Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında transfer olmuştu.

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