-HOLOSKO KİRALANDI İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Beşiktaş, Slovak futbolcusu Filip Holosko'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İMKB Başkanlığına gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, ''Profesyonel futbolcularımızdan Filip Holosko 2010-2011 sezonunun 2. yarısı için kiralama bedeli olmaksızın Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kiralanmıştır. Oyuncunun şirketimizle olan sözleşmesinden kaynaklanan hakları şirketimizce karşılanacaktır'' ifadesine yer verildi.