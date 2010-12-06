-HOLOSKO: İNATLA, ÇOK ÇALIŞARAK ESKİ GÜNLERİME DÖNECEĞİM İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta takımının tek golünü atan Slovak futbolcu Filip Holosko, son haftalarda ortaya koyduğu futbolla eski günlerine döndüğünü söyledi. Holosko, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında, sakatlıktan önceki performansına ulaşmasının beklediğinden uzun sürdüğünü belirterek, ''Fizik ve mental açıdan çok iyi olduğumu söyleyebilirim. Bundan sonra her zaman olduğu gibi inatla, çok çalışarak eski günlerime döneceğim ve performansımı daha da yukarılara çıkartacağım'' dedi. Derbi mücadelesinde Galatasaray karşısında takımına penaltı kazandıran, UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Sofya'ya attığı golün ardından ligde bu sefer Bursaspor filelerini havalandıran siyah-beyazlı futbolcu, performansını teknik direktörü Bernd Schuster'in kendisine olan inancına bağladı. Schuster'in her zaman kendisini destekleyerek uyarılarda bulunduğunu vurgulayan Holosko, ''Bana verdiği fırsatlar ve destek için kendisine çok teşekkür ediyorum'' dedi. Geride kalan dönemde moral açısından sıkıntılar yaşadığını kaydeden Slovak oyuncu, şunları anlattı: ''Öncelikle bunların üstesinden geldim, bu da performansımın artmasına sebep oldu. Yaşadığım sakatlığın ardından formumu tam bulamamışken bir kez daha aynı yerden sakatlık geçirdim. Sezon sonunda Dünya Kupası öncesi milli takım kampında bile sakatlığım yüzünden uzun süre takımla çalışmalara katılamadım. Dolayısıyla Dünya Kupası'nda çok az süre aldım. Hem kendimin hem de camiamızın Dünya Kupası'nda benden çok yüksek beklentisi vardı, fakat yaşadığım bu sakatlık sorunları yüzünden bekleneni veremedim. Bu kötü dönemde ciddi anlamda bir moral bozukluğu yaşadım.'' Bu dönemde özeleştiri yapmaktan geri durmadığını ifade eden Filip Holosko, ''Ancak unuttuğumuz bir şey var, geçen yıl 10 aylık futbol sezonunun yaklaşık 6 ayını futbol oynamadan geçirdim. Böylesi uzun süren sakatlıklardan sonra fiziksel performansınızı kazanmak uzun sürüyor. Eskiden sizin için kolay olan ve düşünmeden yapabildiğiniz hareketi yapamadığınızı görüyorsunuz. Bu gerçekten çok moral bozucu bir şey'' dedi. -ŞAMPİYONLUK KONUSU- Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiasına değinen Holosko, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle şampiyonluk yolunda tekrar iddialı bir konuma geldiklerini söyledi. Ligin ilk yarısını bitirmek üzere olduklarını anlatan siyah-beyazlı oyuncu, ''Sezonu tamamlamak için oynayacağımız 19 karşılaşma daha var. Şimdilik liderin 9 puan gerisindeyiz, bu onlar için kesinlikle önemli bir avantaj. Ancak Trabzonspor, ligin ikinci yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda oynayacak. Bu açıdan baktığımız zaman 9 puanın kapanmayacak bir fark olduğunu söyleyemeyiz'' ifadelerini kullandı. Son olarak kazandıkları Bursaspor maçına değinen Slovak oyuncu, ''Bizim için önemli olan Bursaspor maçını kazanıp üst sıralardaki takımlara yaklaşmak ve şampiyonluk şansımızı devam ettirmekti. Bu çıkışımızı Eskişehirspor ve Gaziantepspor maçlarında da sürdürmek istiyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.