Holosko imzalıyor

T24- Beşiktaş yönetimi, 2010 Dünya Kupası'na da katılacak olan Slovak futbolcusu Holosko'yla prensip anlaşması sağladı.



Beşiktaş'ta "Delgado dönüyor... Şimdi kim gidecek?' sorularının alevlendiği şu günlerde, siyahbeyazlı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Filip Holosko ile yeniden anlaştı.

İnternetspor'da yayınlanan habere göre, daha önce 'Ya imza atar ya da gider' tavrı belirleyen yönetimin, dün Slovak futbolcunun uluslararası menajeri Milan Levinski'yle masaya oturduğu öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, "Sözleşme yenilemek istiyoruz" diyerek teklif yaptığı menajerin, "Fiyatta anlaşırsak kalır yanıtını verdiği belirtildi.

Bunun üzerine pazarlığa başlayan taraflardan Levinski, yıllık 850 bin Euro alan Holosko'nun ücretinin 2 milyon Euro'ya çıkarılmasını istedi.

Beşiktaş cephesi ise, 1.250 bin Euro teklif etti. Ardından menajer fiyatı 1.700 bin Euro'ya çekerken, siyahbeyazlılar 1.400 bin Euro'ya çıktı. Fiyat aralığının azalmasıyla prensip olarak büyük ölçüde anlaşıldı.

2010'da Dünya Kupası'na katılacak



Levinski'nin pazarlık sırasında Holosko'nun Slovak Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası'na gidecek olmasını koz olarak kullandığı ve "Orada büyük bir patlama yapabilir. Elinizden kaçırmayın" dediği ifade edildi.

Kim gidecek?



Bu anlaşma ile yabancı konusunda çemberi daralan Beşiktaş'ın Delgado'nun dönüşü sonrası kontenjanı açmak için kimi göndereceği merak konusu.

2 aydır yok!



Olduğu ameliyat nedeniyle yaklaşık 1.5 ay takımdan uzak kalan Filip Holosko, 10 gün önce çalışmalara başladı.

