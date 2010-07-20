-HOLOSKO ANTRENMANA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürürken izinden erken dönen Filip Holosko antrenmana çıktı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Takım halinde yapılan koşular sonrasında pas çalışmaları yaptıran Schuster, bir süre kanatlardan hücum organizasyonları üzerinde durdu. İdmanın son bölümlerinde çift kalede taktik maçı yapan siyah-beyazlılar, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Tedavilerine devam edilen Rüştü Reçber, Rıdvan Şimşek ve Yusuf Şimşek antrenmana katılmazken sağ dizinde ağrı bulunan Fabian Ernst, takımdan ayrı koşu yaptı.