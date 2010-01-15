Holosko 3.5 yıl daha Beşiktaş'ta

T24 - Beşiktaş Kulübü, Slovak futbolcusu Filip Holosko'yu kadrosunda tuttu ve 3.5 yıllık yeni anlaşma sağladı.



Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Holosko ile mutlu sona ulaştı. Kulübün, Slovak futbolcuyla yaptığı anlaşmanın resmi açıklamasını gelecek hafta yapması bekleniyor.



Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Holosko ise kendisine ait internet sitesinden anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Holosko, ''www.filipholosko.eu'' adresli internet sitesinde bugün yer alan açıklamasında, Beşiktaş ile yeniden anlaştığını ve 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi.



Anlaşmayla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Holosko, sakatlığının geçmesinden kısa bir süre sonra yeni sözleşmeyi imzaladığını belirterek, ''Bundan dolayı çok mutluyum. Bundan sonra bana çok şey katan Beşiktaş'ın başarısı için konsantre olacağım. Ayrıca ilk kez büyük bir organizasyon olan Dünya Kupası'nda yer alacak Slovak Milli Takımı için kendimi hazırlayacağım'' dedi.



Filip Holosko, takımı Beşiktaş ile devam etmekten dolayı büyük gurur yaşadığını da belirtti.

