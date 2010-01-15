T24 LogoT24 Logo
Spor

Holosko 3.5 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Slovak futbolcusu Filip Holosko'yu kadrosunda tuttu ve 3.5 yıllık yeni anlaşma sağladı.

15 Ocak 2010 02:00

T24 - Beşiktaş Kulübü, Slovak futbolcusu Filip Holosko'yu kadrosunda tuttu ve 3.5 yıllık yeni anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Holosko ile mutlu sona ulaştı. Kulübün, Slovak futbolcuyla yaptığı anlaşmanın resmi açıklamasını gelecek hafta yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Holosko ise kendisine ait internet sitesinden anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Holosko, ''www.filipholosko.eu'' adresli internet sitesinde bugün yer alan açıklamasında, Beşiktaş ile yeniden anlaştığını ve 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi.

Anlaşmayla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Holosko, sakatlığının geçmesinden kısa bir süre sonra yeni sözleşmeyi imzaladığını belirterek, ''Bundan dolayı çok mutluyum. Bundan sonra bana çok şey katan Beşiktaş'ın başarısı için konsantre olacağım. Ayrıca ilk kez büyük bir organizasyon olan Dünya Kupası'nda yer alacak Slovak Milli Takımı için kendimi hazırlayacağım'' dedi.

Filip Holosko, takımı Beşiktaş ile devam etmekten dolayı büyük gurur yaşadığını da belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24