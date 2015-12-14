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Kültür-Sanat

Hollywood'un yeni 'jön'ü 9 yaşında

Jacop Tremblay, ‘Ekran Aktörleri Birliği’ tarafından yılın en iyi yardımcı oyuncu ödülüne aday gösterilmesini dondurma yiyerek kutladı

14 Aralık 2015 16:25

‘The Room’ filmin küçük oyuncusu Kanadalı Jacob Tremblay’in adı Oscar’a aday olacak isimler arasında yer alıyor.

Milliyet’in haberine göre; bu yıl gösterime giren ‘The Room’ isimli filmle dikkat çeken 9 yaşındaki Kanadalı oyuncu Jacob Tremblay, ‘Ekran Aktörleri Birliği’ tarafından yılın en iyi yardımcı oyuncu ödülüne aday gösterildi. İlk olarak 2013 yılında çekilen ‘Şirinler 2’ isimli filmde rol alan Tremblay’in henüz 9 yaşında bu ödüle aday gösterilmesi heyecan yarattı. Trembley ise bu mutlu haberi dondurma yiyerek kutlamış.

 

Oscar'a aday gösterilebilir

 

Hollywood çevrelerinde ‘yeni yıldız’ olarak görülen Tremblay’in adı Oscar ödülleri için geçiyor. Küçük oyuncunun Akademi Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebileceği konuşulurken, New York Times gazetesi de Tremblay’in “gelecek vaad ettiğini ve Hollywood’a taze bir hava getirdiğini” yazdı.

Tremblay, ‘The Room’ filminde annesiyle birlikte esir tutulduğu yerden kaçan ‘Jack’ isimli küçük bir çocuğu canlandırdı. Oyuncunun filmin ardından tanıştığı isimler arasında Will Smith ve Johhny Deep de bulunuyor. Tremblay’in küçük kardeşi Erica da oyunculuk yapıyor.

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