-HOLLYWOOD'UN KÜÇÜK ''İKONCANLARI''... ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Sinema ve müzik dünyasının ünlü isimleri, giyim kuşamlarıyla moda akımları yaratırken çocukları da ebeveynlerinin izinden gitmeye başladı. Bazı ünlülerin çocukları ailelerinin giyim tarzının birebir örneği olurken, kimi çocuklar da kendi seçtiği giysilerle moda akımı yaratacak kadar zevk sahibi. People dergisi, giyim tarzlarıyla moda akımı yaratan birbirinden şık çocukları seçti. Farklı giyim anlayışlarına sahip olan küçükler, aynı çizgiyi de sürdürerek yaşlarına rağmen nasıl ''tarz sahibi'' olunacağını gözler önüne seriyor. İşte Hollywood'un birbirinden şık çocukları: -Kingston Rossdale: Rock yıldızı Gwen Stefani ile Gavin Rossdale'in 4 yaşındaki oğulları Gavin Rossdale, anne ve babasının yolundan gidiyor. ''Punk'' ile ''grunge'' tarzını kıyafetlerinde bir araya getiren Kingston, büyükannesini ziyarete motosiklet arkasında ve deri montla gidecek kadar da asi... -Suri Cruise: İki ünlü oyuncu Tom Cruise ile Katie Holmes'un küçük kızları Suri, şıklığıyla kelimenin tam anlamıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Şık aksesuarları, çantaları ve hatta ''topuklu ayakkabılarıyla'' görüntülenen Suri'nin annesi Holmes, küçüğün 1.5 yaşından bu yana kıyafetlerini kendi kendine seçtiğini söylüyor. -Levi Mcconaughey: 40 yaşındaki yakışıklı aktör Matthew McConaughey'nin 2 yaşındaki oğlu, bandanaları ve salaş giyimiyle tıpkı babasını andırıyor. -''MASKÜLEN'' SHILOH- -Shiloh Jolie-Pitt: Doğduğu günden bu yana objektiflerin üzerine çevrilmesine alışkın olan 4 yaşındaki Shiloh, kıyafetlerini kendi seçiyor. Anne ve babasının giydirdiklerini benimseyemeyen küçük, tıpkı erkek çocuklar gibi kravatlar, blazer ceketler, fötr şapkalar ve bol pantolonlarla dolaşmayı tercih ediyor. Annesi Angelina Jolie'nin çocukların istedikleri gibi giyinmelerinin büyürken kişiliklerine katkıda bulunacağı yönündeki fikirlerine rağmen baba Brad Pitt'in aynı görüşte olmadığı da gelen fısıltılar arasında... -Romeo Beckham: Futbol yıldızı David Beckham ile eski şarkıcı, yeni modacı Victoria Beckham'ın 7.5 yaşındaki oğlu Romeo da modada kendi doğrularını benimseyenlerden. Küçük Beckham, bir İngiliz asilzadesi ile spor şıklığın bileşkesi. -Nahla Aubry: Halle Berry'nin 2 yaşındaki melez kızı Nahla, Fransız şıklığına sahip. Gömlekler ve kot pantolonlarla spor olan Nahla, zaman zaman da baloya gidecek kadar şık ve sofistike. -Maddox Jolie-Pitt: Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin 9 yaşındaki evlatlığı Maddox da ailenin diğer şık çocuğu. Moda sayfalarından fırlamışçasına giyinen Maddox, fötr şapkası ve fularıyla tarz sahibi. -Honor Warren: Jessica Alba'nın küçük kızı Honor da mini kot etekleri ve uçuşan etekleriyle listede. -MODADA RİSK ALIYORLAR- -Jaden-Willow Smith: Ünlü aktör Will Smith ile eşi Jada Pickett Smith'in 2 çocuğu da moda akımı yaratan cinsten. Modada risk alarak şıklık sergileyen iki kardeşten Jaden, şu anda zaten anne ve babası kadar ünlü bir isim. Babasıyla kamera karşısına geçtiği yapımlardan sonra ''Karate Kid'' adlı filmde ilk başrolünü üstlenen Jaden'dan kırmızı halıda imza alanlar şıklığına da parmak ısırıyor. -Violet Affleck: İki ünlü sinema oyuncusu Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın 4.5 yaşındaki kızları Violet de listedeki şık çocuklardan. Şık ve zarif annesi Jennifer'ın giyim zevkini birebir yansıtan küçük kız, spor kıyafetleri ve hoş elbiseleriyle boy gösterirken, tıpkı güzel yıldız gibi sıcak gülümsemesini de yüzünden eksik etmiyor. (BUR-SK)