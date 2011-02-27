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Yaşam

HOLLYWOOD'UN EN KÖTÜLERİ BELLİ OLDU   LOS ANGELES (A.A)

27 Şubat 2011 10:05

-HOLLYWOOD'UN EN KÖTÜLERİ BELLİ OLDU   LOS ANGELES (A.A) - 27.02.2011 - Amerikan sinemasının "en kötülerinin" ödüllendirildiği "Ahududu Ödülleri" (Razzie Award) sahiplerini buldu. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin "en iyileri" seçtiği Oscar ödüllerinden bir gün önce açıklanan ödüllerde "en kötü film" aksiyon filmi "The Last Airbender" oldu. Ashton Kutcher "Valentine's Day" ve "Killer" filmlerindeki rolleriyle en kötü erkek oyuncu seçilirken, ön kötü kadın oyuncu ödülünü "Sex and the City 2" filminin aktrisleri Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristen Davis ve Cynthia Nixon aldı. Jessica Alba "Valentine's Day" filmindeki rolüyle en kötü yardımcı kadın oyuncu seçilirken, Jackson Rathbone "The Last Airbender" ve "The Twilight Saga: Eclipse" filmlerindeki performansıyla en kötü yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. M. Night Shyamalan'ın "The Last Airbender" filmi en iyi film ödülünün yanı sıra en kötü senaryo ve en kötü yönetmen ödüllerini de aldı.

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