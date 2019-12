Hollywood’un en kötüleri

Altın Ahududu Vakfı, Los Angeles'da düzenlenen 29. Altın Ahududu ödülleri töreninde, "Austin Powers" filmiyle tanınan Kanadalı komedyen Mike Myers'ın oynadığı "The Love Guru" adlı komedi filmini, "En Kötü Film" ödülüne layık gördü.Myers, 7 dalda ödüllere aday gösterilen filmdeki rolüyle "En Kötü Erkek Oyuncu" ödülünü de aldı.Törende, Paris Hilton, "The Hottie and The Nottie" filmindeki rolüyle "En Kötü Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Hilton, aynı filmde beraber rol aldığı oyuncular Christine Lakin ve Joel David Moore ile ayrı ayrı "En Kötü İkili" ödülünü de aldı.Paris Hilton, "Repo! The Genetic Opera" filmindeki rolüyle de "En Kötü Yardımcı Oyuncu" ödülünün de sahibi oldu."En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü ise "Mamma Mia!" filmindeki rolüyle İrlandalı Pierce Brosnan'a verildi.Altın Ahududu ödülleri ilk olarak 1980'de verildi. Altın rengine boyanmış Razzie ödüllerinin her biri 4,97 dolar değerinde.Bugüne dek Altın Ahududu adaylarının çok büyük bölümü ödül törenine katılmadı.