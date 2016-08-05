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Kültür-Sanat

Hollywood'un ağır topları ilk defa aynı filmde

Mel Gibson, Professor and the Madman kitabını sinemaya uyarlamaya hazırlanıyor

05 Ağustos 2016 02:07

Simon Winchester’ın kaleminden çıkan Professor and the Madman kitabının haklarını satın alan Mel Gibson kitabın film uyarlamasına hazırlanıyor. Deha, obsesyon ve delilik arasında gidip gelen alışılmadık hikaye, meşhur Oxford İngilizce Sözlüğü’nü yazan iki adam hakkında.

ArtfulLiving'in haberine göre, Mel Gibson’ın baş karakterlerinden birini canlandıracağı film Hollywood sinemasının iki ağır topunu da biraraya getiriyor. Şimdiye dek Oscar ödülünü iki kez kucaklayan Sean Penn ve Mel Gibson ilk defa aynı filmde buluşacak. Bakalım bu ortaklık sonucunda nasıl bir isle karşı karşıya kalacağız.

 

 

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