'Hollywood'u değil Washington'u ikna edin'

TSK’nın sınır ötesi operasyon yapabilmesine imkân sağlayan tezkere TBMM’de kabul edildi. Aktör Kevin Costner’ın ‘açılım’ desteğine atıfta bulunan CHP’li Öymen, “Hollywood’u değil Washington’ı ikna edin’ dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla Hükümete verilen sürenin, 17 ekim 2009 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi TBMM’de 23’e karşı 453 oyla kabul edildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, dünkü görüşmelerde Hükümet adına konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu güvenlik ve özgürlüğün birbirlerinin alternatif olan temel değerler değil, siyasi meşruiyeten en temel unsurları olduğunu söyledi. Terörle mücadelede askeri yöntemlerin tek başına başarılı olmasının mümkün olmadığını belirten Davutoğlu, “Bunun için kapsamlı diplomatik faaliyet eylemi planı çıkardık” dedi.



Askeri alternatif masada



Terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki gelir kaynaklarının kesilmesi için etkin mücadele yürüttüklerini kaydeden Davutoğlu, “Gizli gündemimiz yok” diye konuştu. Davutoğlu, “Önümüzdeki dönemde terör örgütünün tamamen tasfiyesini ve Kürt kökenli vatandaşlarımızın istismar edilmesini önleyen açılımları kararlılıkla uygulayacağız. Kapsamlı, çok boyutlu tedbirler önümüzdeki dönem devreye girecektir” dedi. Davutoğlu, askeri kuvvet alternatifinin masada tutulmasının, caydırıcılığın güçlendirilmesi konusunda önemli etken olduğunu söyledi.



Bahçeli’den DTP tavrı



Tezkere görüşmeleri sırasında TBMM’ye gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DTP’li Gülten Kışanak’ın konuştuğunu görünce Genel Kurul salonuna girmedi. Kuliste sohbet etmeyi tercih eden Bahçeli, Kışanak’ın konuşmasının ardından salona girdi.



Partisi adına kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen de, Kürtlerin haklarını korumak için mücadele ettiklerini söyleyenlerin öncelikle terörün bertaraf edilmesi yönünde tavır koyması gerektiğini kaydetti. AKP döneminde terörün azdığını belirten Öymen, 2002’de toplam 6 şehit verilirken, son dönemde sadece bir günde 6 şehit verildiğini vurguladı. Türkiye’yi de ziyaret eden ABD’li ünlü oyuncu Kevin Costner’in “Kürt açılımını desteklediği” yönündeki açıklamalarına da göndermede bulunan Öymen sözlerini şöyle sürdürdü:



“Hükümetin Hollywood’u ikna etmeyi başardığını görüyoruz, Washington’ı değil. Havada mı, karada mı, nasıl ikna ettiniz bilemiyoruz, ama Washington’ı ikna etmelisiniz. Terör örgütünün amacı alfabeye birkaç harf eklemek, köylerin adını değiştirmek değil.



Ret oyu verenler ve katılmayanlar



AKP, CHP ve MHP’nin ittifakla “kabul” dediği tezkere oylamasında 21 DTP’linin yanı sıra İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras ile CHP Ankara Milletvekili Eşref Erdem ret oyu kullandı. Oylamaya Doğu ve Güneydoğu kökenli 12 Ak Partili milletvekilinin katılmaması dikkat çekerken, Ak Parti Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, “vicdanen rahatsız olacağı için” oylamaya girmediğini” söyledi.



Oylamaya TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil’in dışında 47 AKP'li katılmadı. CHP’den 8, MHP’den 7, DSP’den 2, Türkiye Partisi ve Bağımsızlardan birer milletvekili de TBMM’ye gelmedi.



Oylamaya katılmayan Ak Parti milletvekilleri şöyle: “Dengir Mir Mehmet Fırat, Bülent Gedikli, Haluk İpek, Hayrettin Çakmak, Ahmet Aydoğmuş, Cahit Bağcı, Agah Kafkas, Murat Yıldırım, Kutbettin Arzu , Abdurrahman Kurt, Faruk Septioğlu, Murat Mercan, Kemal Unakıtan, Mehmet Şimşek, Yahya Doğan, Abdulmuttalip Özbek, Rüstem Zeydan, Sadullah Ergin, Egemen Bağış, Reha Çamuroğlu, Ertuğrul Günay, Feyzullah Kıyılık, Esat Güven, Zeki Karabayır, Hakkı Köylü, Mikail Arslan, Osman Pepe, Muzaffer Baştopçu Zafer Çağlayan, Hasan Fehmi Kinay, Hüseyin Tuğcu , Mehmet Çerçi, Seracettin Karayağız, Bayram Ali Bayramoğlu, Şaban Dişli, Mustafa Demir, Fatih Öztürk, Sabahattin Cevheri, Kayhan Türkmenoğlu, Abdulkadir Akgül, Mehmet Çiçek, Köksal Toptan, Ali Rıza Alaboyun, Lütfi Elvan, Vahit Erdem, Abdullah Veli Seyda, Durdu Mehmet Kastal"