Hollywood yıldızları Rus madenci gazetesinin reklamını yaptı

Rusya'da 139 bin nüfuslu bir ilçede çıkan yerel gazete reklam kampanyasında Hollywood ünlülerine yer verdi. Rusya'da sosyal medya sitelerinde çok konuşulan fotoğraf, ilk bakışta foto montaj gibi görünse de aslında gerçek.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları, Rusya'nın 139 bin nüfuslu bir ilçesinde çıkan yerel gazetenin reklamını yapıyor. Richard Gere, Angelina Jolie, Johny Depp, Harrison Ford gibi ünlü sinema oyuncuları, Urallardaki Çelyabinsk bölgesine bağlı Kopeysk ilçesinde, “madenci gazetesi” olarak bilinen “Kopeyski Raboçiy”i okurken görünüyor.

İlçenin belediye başkanı, “Hollywood'da da tanıdıklarımız var, bu daha başlangıç” açıklamasını yaptı.

Gazete ABD'ye yollanmış, bir şekilde yıldızların eline tutuşturulmuş ve bu "sempatik" reklam kampanyasına bir kare fotoğrafla destek olmaları, işçilerle-emekçilerle dayanışmaları için Hollywood yıldızları ikna edilmiş.