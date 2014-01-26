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Hollywood yıldızının İsrailli firmanın reklam yüzü olması Filistinliler'i kızdırdı

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson’un işgal altındaki Filistin topraklarında üretim yapan İsrailli meyve suyu makinesi firmasının reklam yüzü olması Filistinliler tarafından tepkiye yol açtı

26 Ocak 2014 12:13

Dünyaca ünlü hayır kurumu Oxfam’ın İyi Niyet Elçisi olan Scarlett Johansson, İsrailli meyve suyu makinesi üreticisi SodaStream ile bu yılın başında bir reklam anlaşması yaptı. Ancak şirketin Batı Şeria’da işgal altındaki topraklarda yer alan Ma’Ale Adumim yerleşkesindeki üretim tesisleri nedeniyle bu durum Filistinliler’in tepkisini çekti.

Vatan gazetesinin haberine göre, Hollywood yıldızının İsrail işgaline hizmet ettiğini savunan Filistinli dernekler ‘boykot’ çağrısı yaptı. ABD basınında New York Post başta olmak üzere birçok gazetenin de bu konuyu gündeme getirmesinin ardından 2005’ten bu yana Oxfam için çalışan Johansson’un elçilik unvanının askıya alınabileceği iddia edildi. Nitekim 2009 yılında yine bir İsrail kozmetik şirketi olan Ahava ile reklam anlaşması yapan Oxfam Barış Elçisi Kristin Davis benzer bir olay yaşamış ve elçilik görevi reklam anlaşması süresince elinden alınmıştı.

 

Protesto çağrısı

 

ABD’de yılın en çok izlenen spor organizasyonu olan Superbowl şampiyonluk maçında da Scarlett’in oynadığı SodaStream reklamının yayınlanacağı anlaşılınca tepki daha da büyüdü. 30 saniyesi 4 milyon dolar olan reklamın İsrail işgaline hizmet edeceğini belirten Filistinli gruplar, internetten Hollywood oyuncusunu protesto eden mesajlar yayınladı. Filistinli Electronic Intifada sitesi tüm Filistin destekçilerini protestoya çağırdı.

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