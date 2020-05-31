Hollywood yıldızı John Cusack'e polis saldırısı

ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde ünlü Hollywood yıldızı John Cusack da polis şiddetine maruz kaldı. Chicago'daki gösterilerden polis Cusack'ın bisikletine vurup, müdahale etti.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolara ünlü oyuncu John Cusack da katıldı. Protestolar sırasında polisin copuyla bisikletine vurduğunu söyleyen ünlü yıldız, o anları telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu, polisin kendisini tehdit edip copla kovaladığı görüntüleri, Twitter hesabından, “Polisler yanan bir arabayı kameraya çekmemden hoşlanmadı. Coplarla üzerime geldiler. Bisikletime vurdular” mesajıyla paylaştı.