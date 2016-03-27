Hollywood yıldızı Hugh Jackman, oğlunu boğulmaktan kurtardı

Hollywood'un ünlü yıldızı Hugh Jackman, birlikte yüzmeye gittiği 15 yaşındaki oğlunu boğulmaktan son anda kurtardı.

NTV'nin haberine göre, Jackman (48), 15 yaşındaki oğlu Oscar ile birlikte Avustralya’nın Sydney kentinin simgesi olan Bondi sahiline yüzmeye gitti. Okyanusun kıyısındaki plajda, dalgalar bir anda yükselmeye başladı.Hugh Jackman, oğlunun dalgalar tarafından denizin içine doğru çekildiğini görünce harekete geçti. Jackman, oğlunu tutarak dalgalardan kurtardı.

Ünlü oyuncunun denizde zor anlar yaşayan bir kişiye daha yardım ettiği de öğrenildi. Sosyal medyada müdahale esnasında çok sakin olduğu belirtilen Hugh Jackman’ın denizden çıktıktan olayın etkisinde olduğu için medyaya görüş veremedi.