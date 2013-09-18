Madonna ve Demi Moore'un da müridi olduğu Kabala'nın ruhani lideri öldü

ABD’nin Los Angeles kentindeki Kabala Merkezi’nin kurucusu Philip Berg hayatını kaybetti. Ortodoks Yahudi liderler tarafından yüzeysel olmakla suçlanan Berg, 13. yıllara uzanan Yahudi mistisizmini new-age fikirlerle desteklemesi ve Madonna, Demi Moore, Britney Spears ve Gwyneth Paltrow gibi ünlüleri Kabala’ya çekmesiyle tanınıyordu.

Paris Hilton, Rosie O’Donnell ve Lindsay Lohan gibi ünlülerin de, Kabala’yı temsil eden kırmızı bileklikler taktığı görülmüştü.

Demi Moore ve Ashton Kutcher 2005’te Los Angeles’taki Kabala Merkezi’nde evlenmiş, 1998’deki Ray Of Light albümünde Kabala’dan etkilendiğini belirten Madonna da merkeze milyonlarca dolar bağışlamıştı.