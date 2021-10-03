Hollywood’dan Cemal Kaşıkçı cinayeti hatırlatması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin 3. yıl dönümünde, ABD’deki ünlü Hollywood tabelasının yakınında, cinayete dikkat çekmek için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bir enstalasyonu kuruldu.

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünün 3. yıl dönümünde, ABD’deki ünlü Hollywood tabelasının yakınında, cinayete dikkat çekmek için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bir enstalasyonu (yerleştirme sanatı) kuruldu. Enstalasyonda veliaht prensin resminin altında “Katil” yazısı yer alıyor.

NTV'de yer alan habere göre, resimle ilgili açıklama kısmında, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan rejimi muhalifi olduğu ve rejim karşıtı söylemleri nedeniyle Muhammed bin Selman tarafından öldürüldüğü yazıyor. Açıklamada, veliaht prensin, pek çok gazetecinin, barışçıl göstericinin öldürülmesinden, kadın hakları savunucularının tutuklanmasından ve pek çok kaçırılma olayından sorumlu olduğu; suçlarını da ülkesinde müzik festivallerine, Hollywood filmlerine yer vererek temize çıkarmaya çalıştığı iddiasına yer veriliyor.

Öte yandan Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, önceki gün Washington’daki National Mall’da gazetecinin portresinin açılışını yaptı.

Ne olmuştu?

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 3 yıl önce evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı.

Kaşıkçı'nın parçalara ayrılan cesedinin nerede olduğu başta olmak üzere yanıt bulamayan sorular hala güncelliğini koruyor.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak nitelendirilen Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi Arabistan'dan özel uçakla gelen güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıp uzmanının da aralarında olduğu 15 kişilik infaz timince katledildi.

Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu sorusunun yanı sıra ölüm emrini kim ya da kimlerin ne zaman verdiği, Suudi Arabistan'daki yargılamada tam olarak neler yaşandığı da bilinmiyor.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başta olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünce (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporu" 26 Şubat 2021'de yayımlandı.

Söz konusu raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul'da yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık" ifadesi yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonucunda, "Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü, öncesinde yapılan plan doğrultusunda cesedinin parçalanarak yok edildiği" bilgisi paylaşıldı.