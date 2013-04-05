Hollywood, 3 milyar dolarla Boğaz'da film platoları kuracak

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Universal Studios yapım şirketi, Hollywood'daki film platoları ve turizme yönelik tesislerinin bir benzerini Türkiye'de de kurmak istiyor. Bunun için bize bir sunum yaptılar” dedi.

ABD'nin California eyaletinde, dünya sinema sektörünün merkezi Los Angeles kentinde, Hollywood film sektörü temsilcileri ile yaptığı görüşmelerin detaylarını değerlendiren Bakan Çağlayan, Entertainment Development Partners (EDP) adı altında üçlü bir konsorsiyum ile bir teklif paketi hazırladıklarını söyledi.

Çağlayan, “EDP Türkiye'de nasıl bir yapılanmaya gidebileceği ve yatırımın nasıl fırsatlara dönüşebileceği konusundaki çalışmalarını bize sundu. Türkiye'nin eğlence sektörüne yönelik geleceği ile ilgili de bir çalışma yapmışlar. Hatta Türkiye'de kurmayı planladıkları platolar için bir isim ve yer bile beğenmişler” diye konuştu.

Universal Studios'dan 'Hollywood on Bosphorus' projesi

Universal Studios'un EDP olarak kendilerine sundukları projeye, Boğaziçi vurgusu yaparak “Hollywood on Bosphours” ismini verdiklerini söyleyen Çağlayan, proje sahiplerinin yer olarak da İstanbul'un Avrupa yakasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Çağlayan, Price Water House şirketine yaptırılan bir çalışmada Türkiye'nin 2016 yılında eğlence sektörünün ilk 10 merkezi arasında yer alacağı bilgisinin kendisi ile paylaşıldığını, Türkiye'nin bu konuda çok büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Proje sahiplerinin, bu yatırımın kendilerine getireceği dönüşten emin olduklarını kaydeden Çağlayan, EDP'nin sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu ve Balkanlar'da da bu alanda lider olabileceğine inandıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım

Henüz proje aşamasında olan ve 3 ay içinde fizibilite çalışması tamamlanarak Ekonomi Bakanlığı'na teslim edilecek olan projenin gerçekleşmesi durumunda Universal Studios'un Türkiye'ye 3 milyar dolara yakın bir yatırım yapmayı planladığını anlatan Çağlayan, “Stüdyo Tema Park otellerinde olabileceği birkaç fazdan oluşan bir proje düşünüyorlar. Başlı başına bir endüstri. Türkiye için bir ilk olacak. Bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer Çelik ile konuşacağız. Fizibilite raporu geldikten sonra iki bakanlık çalışıp Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz” şeklinde konuştu.