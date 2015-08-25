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Dünya
Deutsche Welle

Hollande'dan Türkiye'ye IŞİD ve Kürtlerle ilgili çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Türkiye'ye IŞİD'le mücadele etme, Kürtler'le ise diyaloğa geçme çağrısında bulundu.

25 Ağustos 2015 18:10


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te büyükelçilerle yaptığı toplantıda, Suriye'deki krizin çözümlenmesi ve IŞİD'le mücadele edilmesi için bütün ülkelerin daha fazla çaba göstermesini istedi. Hollande büyükelçilere, "Terörizm bölgedeki bütün aktörleri ve güçleri tehdit ediyor" diye konuştu. Hollande, Suriye sorununa çözüm bulunabilmesi için sürece bölgenin önemli ülkeleri Suudi Arabistan ile İran'ın da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad desteklenmeden, teröristlerin etkisinin azaltılması gerektiğini söyleyen Hollande, "Suriye'de siyasi açıdan bir dönüşüm zaruri" dedi. Suriye'deki krizin çözümlenmesi sürecine Körfez ülkeleri ve İran'ın da dahil edilmesi gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye de bir çağrıda bulundu. Hollande, Türkiye'den IŞİD'le mücadele etmesini, Kürtlerle ise diyalog sürecine yeniden başlamasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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