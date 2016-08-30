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Dünya

Hollande: Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri çatışmaların tırmanmasına yol açabilir

Rusya, Suriye hükümeti tarafından yapılan kimyasal silahlı saldırılarla ilgili haberleri göz ardı etmemeli

30 Ağustos 2016 18:53

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Cerablus operasyonuyla ilgili olarak "Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri çatışmaların tırmanmasına yol açabilir" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerinin ülkedeki gerginliği artırma riski barındırdığını söyledi. Hollande, tüm tarafları çatışmayı sonlandırmaya ve Suriye'deki barış görüşmelerine dönmeye çağırdı. "Türk ve Rus güçlerinin Suriye’deki müdahaleleri çatışmanın daha da tırmanmasına yol açabilir” diyen Fransız lider, Türkiye'nin IŞİD saldırılarından sonra böyle bir hamleyi yapmasının anlaşılır olduğunu, ancak Ankara'nın IŞİD haricinde IŞİD'e karşı savaşan Kürt güçlerini de hedef aldığını kaydetti.

Hollande ayrıca, Rusya'nın Suriye hükümeti tarafından yapılan kimyasal silahlı saldırılarla ilgili haberleri göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.

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