T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hollande terörden endişeli

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Avrupa Şampiyonnası sırasında terör eylemleri düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Grev ve protestoların da turnuvayı etkilemesinden endişe ediliyor.

06 Haziran 2016 13:54


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 10 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvası için terör uyarısında bulundu. Hollande, saldırı tehlikesinin geçmediğini ancak bunun korkuya kapılmayı gerektirmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Hollande ‘France Inter' radyosuna verdiği demeçte, “Terör tehdidi bir süre daha kalacaktır. Ancak, turnuvanın başarıyla nihayete erdirilebilmesi için elden gelen yapılmalıdır”, dedi.

13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi ölmüş, Fransa ile Alman futbol milli takımlarının karşılaştığı stada da başarısız saldırı teşebbüsünde bulunulmuştu.

Polisin işi zor

Fransa haftalardır grev ve protestolara sahne oluyor. Eylemlerin turnuva başlamadan önce sona ereceği oldukça şüpheli. Futbolseverlerin aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Demiryolları grevi sürerken Fransız hava yolları Air France'nin pilotları da turnuvanın ilk iki gününde grev yapacak. İstihdam piyasası reformuyla ilgili anlaşmazlığın, tasarının Senato'da henüz görüşülmemiş olması bakımından Avrupa Şampiyonası sırasında da sürmesi bekleniyor. 14 Haziran'da yapılacak olan protesto gösterileri, turnuva nedeniyle teyakkuz durumunda olan polisin görevini daha da zorlaştıracak.

Fransa grev rekoruna koşuyor

Fransa'daki protesto eylemlerinde, çalışma yasasının değiştirilmesine savaş açan sendikalar ile hükümet arasındaki anlaşmazlık önemli rol oynuyor. Hükümet, istihdamı arttırma umuduyla çalışma yasalarını esnekleştirmek isterken, sendikalar haftalık mesainin uzatılmasından ve işten çıkarmanın kolaylaştırılmasından endişe ediyor.

Düsseldorf'taki Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün araştırmasına göre 2005 – 2013 yılları arasında Fransa'da 1.000 çalışan başına 132 grevle kaybedilmiş gün düşerken bu sayı Almanya'da 15'te kaldı. Almanya'ya kıyasla daha az üyesi olan Fransız sendikaları taleplerini sokağın baskısıyla kabul ettirmeye çalışıyor. Fransız sendikalarıyla işveren arasındaki düşmanlık hakaretleşmelere yol açıyor. Anlaşmazlıklarda siyasi nedenler de rol oynuyor.

Şampiyona etkilenir mi?

Şimdiden Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kaosa dönüşeceğini söylemek ise abartma olur. Demiryolları grevi yüzünden hızlı tren seferlerinin yarısı yapılamadı. Grev iyi organize edildiği için tren seferinin iptal edilip edilmeyeceği bir gün önceden öğrenilebiliyor. Grevin birkaç güne kadar sona ermesi bekleniyor. Akaryakıt sıkıntısı neredeyse sona erdi. Hükümet pilotların grev yapacaklarına ihtimal vermiyor ve Fransa'nın hava ulaşımının sekteye uğratılamayacağını savunuyor. CGT sendikasının genel başkanı Philippe Martinez birkaç gün önce, amaçlarının Avrupa Şampiyonası'nı sabote etmek olmadığını ancak hükümetin çalışma yasalarını değiştirmekte ısrar etmesi nedeniyle grevlerin sürebileceğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande AvrupaCumhurbaşkanı François HollandeHaziranTemmuzAvrupa FutbolHollandeInterKasımParisFransaAlmanFransızAir FranceSenatoAvrupaSosyal Bilimler EnstitüsüAlmanyaPhilippe Martinez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24