Hollande terörden endişeli



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 10 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvası için terör uyarısında bulundu. Hollande, saldırı tehlikesinin geçmediğini ancak bunun korkuya kapılmayı gerektirmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Hollande ‘France Inter' radyosuna verdiği demeçte, “Terör tehdidi bir süre daha kalacaktır. Ancak, turnuvanın başarıyla nihayete erdirilebilmesi için elden gelen yapılmalıdır”, dedi.

13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi ölmüş, Fransa ile Alman futbol milli takımlarının karşılaştığı stada da başarısız saldırı teşebbüsünde bulunulmuştu.

Polisin işi zor

Fransa haftalardır grev ve protestolara sahne oluyor. Eylemlerin turnuva başlamadan önce sona ereceği oldukça şüpheli. Futbolseverlerin aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Demiryolları grevi sürerken Fransız hava yolları Air France'nin pilotları da turnuvanın ilk iki gününde grev yapacak. İstihdam piyasası reformuyla ilgili anlaşmazlığın, tasarının Senato'da henüz görüşülmemiş olması bakımından Avrupa Şampiyonası sırasında da sürmesi bekleniyor. 14 Haziran'da yapılacak olan protesto gösterileri, turnuva nedeniyle teyakkuz durumunda olan polisin görevini daha da zorlaştıracak.

Fransa grev rekoruna koşuyor

Fransa'daki protesto eylemlerinde, çalışma yasasının değiştirilmesine savaş açan sendikalar ile hükümet arasındaki anlaşmazlık önemli rol oynuyor. Hükümet, istihdamı arttırma umuduyla çalışma yasalarını esnekleştirmek isterken, sendikalar haftalık mesainin uzatılmasından ve işten çıkarmanın kolaylaştırılmasından endişe ediyor.

Düsseldorf'taki Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün araştırmasına göre 2005 – 2013 yılları arasında Fransa'da 1.000 çalışan başına 132 grevle kaybedilmiş gün düşerken bu sayı Almanya'da 15'te kaldı. Almanya'ya kıyasla daha az üyesi olan Fransız sendikaları taleplerini sokağın baskısıyla kabul ettirmeye çalışıyor. Fransız sendikalarıyla işveren arasındaki düşmanlık hakaretleşmelere yol açıyor. Anlaşmazlıklarda siyasi nedenler de rol oynuyor.

Şampiyona etkilenir mi?

Şimdiden Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kaosa dönüşeceğini söylemek ise abartma olur. Demiryolları grevi yüzünden hızlı tren seferlerinin yarısı yapılamadı. Grev iyi organize edildiği için tren seferinin iptal edilip edilmeyeceği bir gün önceden öğrenilebiliyor. Grevin birkaç güne kadar sona ermesi bekleniyor. Akaryakıt sıkıntısı neredeyse sona erdi. Hükümet pilotların grev yapacaklarına ihtimal vermiyor ve Fransa'nın hava ulaşımının sekteye uğratılamayacağını savunuyor. CGT sendikasının genel başkanı Philippe Martinez birkaç gün önce, amaçlarının Avrupa Şampiyonası'nı sabote etmek olmadığını ancak hükümetin çalışma yasalarını değiştirmekte ısrar etmesi nedeniyle grevlerin sürebileceğini söylemişti.