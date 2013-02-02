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Dünya

Hollande: Mali'deki operasyon henüz bitmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ransız ve Mali askerlerinin ortak operasyonu sonrasında ele geçirilen Timbuktu kentini ziyaret etti

02 Şubat 2013 23:41

Mali'nin Timbuktu kentini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransız ve Mali kuvvetlerinin İslamcı isyancılara karşı giriştiği harekatın tamamlandığını farzetmenin yanlış olacağını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Mali'de. Hollande, Fransız ve Mali askerlerinin ortak operasyonu sonrasında ele geçirilen Timbuktu kentini ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı binlerce Malili tarafından kahraman gibi karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Mali'de. Hollande, Fransız ve Mali askerlerinin ortak operasyonu sonrasında ele geçirilen Timbuktu kentini ziyaret etti.

Hollande, kentte çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Karşılama töreni sırasında binlerce Malili Fransa lehine slogan attı.

Hollande, tören sonrasında tarihi el yazmalarının tahrip olduğu Ahmet Baba Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "çatışmaların bittiğini söylemek doğru olmaz" dedi. Fransız ordusunun, Mali ordusuna, ülkenin kuzeyinde kontrolü tamamen sağlamak için destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Üç hafta önce başlatılan operasyonun sonunda İslamcı militanların elindeki üç kent geri alındı.

 

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