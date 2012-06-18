Hollande koltuğunu sağlamlaştırdı

Fransa'da bugün düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunun ardından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Sosyalist Parti’si (PS) önderliğindeki sol partiler, mecliste mutlak çoğunluğu ele geçirecek sayıda sandalye kazandı.

AA'nın haberine göre, seçimlerden sol partiler toplam 341 milletvekili, merkez sağdaki Halk Hareketi Birliği 231, aşırı sağcı Ulusal Cephe üç ve Demokrasi Hareketi iki milletvekili çıkaracak.

İkinci tur seçim sonuçları, Fransız siyaset sahnesinde önemli sürprizlere de sahne oldu.

Ulusal Cephe meclise 1998'den ilk kez vekil sokmayı başarırken, parti lideri Marine Le Pen seçim bölgesi Hennin-Beaumont’ta Sosyalist aday karşısında bozguna uğradı. Meclise girmeyi başaramayan Marine Le Pen'in 22 yaşındaki kuzeni Marion Marechal-Le Pen ise milletvekiliğine hak kazandı.

2007 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sosyalist Parti'nin adayı olan, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın eski hayat arkadaşı Segolene Royal, milletvekili seçilemedi.

Fransa'da Demokrasi Hareketi'nin lideri François Bayrou da ikinci turun ardından milletvekili olamadı.

Katılım oranında rekor düşüş

Yaklaşık 46 milyon seçmen bulunan Fransa'da genel seçimlerin ikinci turuna katılım oranı yüzde 56'da kaldı.

İkinci turda, bin 102 aday 541 sandalye için yarıştı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk turda, seçim bölgelerinde yüzde 50'den fazla oy alan, 25'i sol 11'i sağ partilerden 36 adayın milletvekilliği kesinlik kazanmıştı. Bu turda ise boş kalan 541 sandalyenin sahipleri belli oldu.

Parlamentodaki parti dağılımı, yeni Cumhurbaşkanı François Hollande'ın sahip olacağı güç açısından önem taşıyor. Hollande'ın aday olduğu Sosyalist Parti'nin (PS) çoğunluğu alması, Cumhurbaşkanı'nın zaferini teyit etmiş oldu.

PS ve diğer sol partiler seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 46'sını alırken, eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi "Halk Hareketi Birliği" (UMP) ve müttefikleri yüzde 34'te kalmıştı.

Hükümet için 289 sandalye yeterli

577 parlamenterden oluşacak mecliste, PS'nin alması gereken minimum sandalye sayısı 289'du. Ancak PS bu rakama ulaşmış olsa bile, müttefiki olan Ekolojistler ve Komünistler'in yine de desteğine ihtiyacı olacak. Senato ve parlamentodan seçilen vekillerin oluşturduğu Kongre'de sol partilerin 5'te 3 çoğunluğu alabilmesinde, Avrupa Çevre ve Yeşiller Partisi ile Komünist Cephe de rol oynayacak.

Sol partiler parlamentoda 378 vekile ulaşabilirse, Anayasa değişikliği yapma gücünü de ellerine alacak.

2007'deki seçimlerde, merkez sağ partisi UMP, yüzde 46.3 oyla parlamentoya 313 adayını sokmayı başarmıştı. Bu seferki seçimlerin favorisi olan PS ise sadece 186 sandalyeye sahip olmuştu. Eski parlamentoda sağ partilerin toplam 345, sol partilerinse 227 sandalyesi bulunuyordu.

Yüzde 10'u geçen işsizlik oranı, ekonomik büyümenin yetersiz olması ve bütçe açıklarının giderek artması, yeni hükümetin önündeki en önemli sorunların başında geliyor.