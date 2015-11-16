Hollande: Değerlerimiz saldırıya uğradı



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te cuma günü en az 132 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırıları hakkında parlamentodaki özel bir oturumda açıklamalar yaptı. Saldırılarda Fransa'nın değerlerinin hedef alındığını belirten Hollande, "Bizim değerlerimize, gençliğimize ve yaşam tarzımıza saldırıldı" dedi ve Paris'te 19 farklı ülkeden insanın hayatını kaybettiğini kaydetti. Fransa'nın özgürlükler ve insan hakları ülkesi olmasından ötürü hedef alındığını belirten Cumhurbaşkanı birlik çağrısı yaparak Fransa'nın çok daha zorlu sınavlar verdiğini belirtti ve "Demokrasimiz bu iğrenç katillerden çok daha kötü düşmanları yenmeyi başarmıştır" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

Cumhurbaşkanı Hollande, BM Güvenlik Konseyi'ni de IŞİD'le mücadelede ortak bir strateji benimsenmesi amacıyla bir oturum düzenlemeye çağıracağını dile getirdi. IŞİD'le mücadelenin uluslararası bir görev olduğunu belirten Hollande, ilerleyen günlerde ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile değerlendirmelerde bulunacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Suriye dünyanın en büyük terörizm fabrikası haline geldi. Bizim ihtiyacımız olan şey terörizmle mücadele eden herkesin ortak hareket etmesidir" dedi. Fransa'nın IŞİD'e karşı hava saldırılarını da sürdüreceğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, Charles de Gaulle uçak gemisini gelecek günlerde Akdeniz'in doğusuna sevk edileceğini dile getirdi.

Olağanüstü hal üç ay uzatılacak mı?

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, konuşmasında bu hafta içerisinde parlamentoya saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü halin üç ay uzatılması yönünde önerge vereceğini belirtti. Fransa parlamentosunun konuyu çarşamba günü değerlendirmesi bekleniyor. Aynı zamanda Hollande terörle daha etkin şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla anayasa değişiklikleri yapılmasını istiyor. Çifte vatandaş olan terör suçlularının Fransız vatandaşlığından çıkarılmasının olanaklı hale gelmesini isteyen Hollande, terörizm riski bulunan kişilerin ülkeye girişinin engellenebilmesini talep ediyor.

Öte yandan Hollande, gelecek iki yıl içinde güvenliğin artırılabilmesi için 5 bin yeni polisin ve adalet mekanizmalarına da 3 bin 500 kişinin işe alınacağını söyledi. Fransa'da ocak ayındaki Charlie Hebdo saldırısının ardından da güvenlik önlemleri sıkılaştırılmış ve istihbarat birimlerinin yetkileri genişletilmişti.