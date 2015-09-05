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Spor

Hollanda'nın yıldızı Arjen Robben Türkiye'ye getirilecek mi?

Türkiye ile Hollanda, pazar günü Konya'da kader maçına çıkacak

05 Eylül 2015 00:34

Euro 2016 Grup Elemeleri maçında kendi evinde İzlanda'ya 1-0 mağlup olan Hollanda'da teknik direktör Danny Blind, sakatlanan yıldızları Arjen Robben'le ilgili olarak, "Robben'in sakatlığıyla ilgili ne kendisiyle ne de doktorla henüz konuşamadım. Tek bildiğim Türkiye'ye bizimle gelmeyecek. Ama sakatlığıyla ilgili henüz net bir bilgim yok" dedi.

Goal.com'un haberine göre, Blind, İzlanda'ya kaybettikleri maçın ardından şu açıklamalarda bulundu:

''Bu kesinlikle bir çalıştırıcının ilk maçında istemeyeceği bir sonu.Karşılaşmaya iyi hazırlandık. Takım büyük inanç gösterdi. Ama zor bir mücadele olacağını biliyordum. İzlanda çok sağlam bir rakip. İyi organize oluyorlar. Savunmalarını çok sıkı tutuyorlar. İki santraforuyla savunmamıza sürekli baskı yaptılar. Boşta adam bulmakta zorlandık.

Indı kırmızı kart görerek çok gereksiz bir hareket yaptı. Bizim için büyük bir dezavantaj oldu. Neden böyle bir şey yaptı anlayamadım. Robben'in sakatlığıyla ilgili ne kendisiyle ne de doktorla henüz konuşamadım. Tek bildiğim Türkiye'ye bizimle gelmeyecek. Ama sakatlığıyla ilgili henüz net bir bilgim yok.''

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