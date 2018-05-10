Hollanda'nın ilk 10 entgre diş tedavi merkezinden biri "çift diplomalı" Türk diş hekiminin

Adnan Büyükbilgin / Rotterdam, 10 Mayıs (DHA) - Hollanda’nın en kapsamlı entgre diş tedavi merkezlerinden bir tanesi artık bir Türk diş hekimine ait. Hollanda\'ya diş hekimi olarak gelmesine karşın, denkilk kabul edilmediği için bu ülkede yeniden diş hekimliği fakültesini bitiren İzmirli diş hekimi Ahmet Kaya, 20 yıl diş hekimliğinin ardından \"Rotterdam Diş Tedavi Mekezi\'ni (Tandaets Praktijk Rotterdam)\" açtı.

Diş hekimi Ahmet Kaya’nın başhekimliğini ve yöneticiliğini yaptığı Rotterdam Diş Tedavi Mekezi, iki kanal tedavi uzmanı, bir periodontoloji uzmanı, bir ortodonti uzmanı, bir tanesi çene cerrahı olmak üzere toplam sekiz diş hekimi, 12 asistan, ve üç idari personel ile toplam 23 personelin görev yaptığı ve diş hekimliğinin tüm disiplinlerinde hastalarına hizmet sunan bir diş tedavi merkezi olarak açıldı.

Rotterdam Diş Tedavi Merkezi\'nin açılışında, Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTIAD) Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, Beşiktaş Kulübü Dış İlişkiler sorumlusu Erdal Torunoğulları, ve Türkiye Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız’ın da katıldığı bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyondaki konuşmasında, Hollonda\'da Free University Of Amsterdam\'da 1998 yılında ikinci diş hekimliği diplomasını aldıktan sonra aynı yıl ilk muayenehanesini açtığını belirten Kaya, \"Daha sonra yeni arkadaşların eklenmesiyle diş tedavi merkezimizi büyülterek sonunda aynı anda sekiz hastaya bakabildiğimiz bugünkü durumuna getirdik\" dedi ve ekledi:

\"Üç boyutlu röntgen, dijital scan cihazı, laser cihazı gibi son teknoloji ekipmanın da bulunduğu diş tedavi merkezimizde, estetik dolgudan, implant tedavisine kadar hastalar için gerekli her türlü hizmet entegre biçimde tek bir elden (hastayı başka bir yere göndermeye gerek duyulmadan) verilebiliyoruz. Bu kapsamda Hollanda’nın ilk 10 diş tedavi merkezlerinden bir tanesiyiz.\" (Fotoğraflı)