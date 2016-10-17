Hollanda'nın eski Ankara Büyükelçisi'ne 'seks kaçamağı' soruşturması

Hollanda'nın Pekin Büyükelçisi Ron Keller, "elçilikteki Çinli bir kadın çalışanla cinsel ilişki yaşadığı" gerekçesiyle görevden alındı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, basın tarafından "seks kaçamağı" olarak adlandırılan gelişme üzerine eski Ankara Büyükelçisi Keller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kiev ve Moskova'daki görevlerinin ardından 2013'te Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Keller, 2015'e dek bu görevde kalmıştı.

Aynı yıl Hollanda'nın Pekin Büyükelçisi olan Keller'in Çinli bir kadın çalışanla cinsel ilişki yaşadığı basına yansıdı.

58 yaşındaki Ron Keller bekar. Ancak Hollanda'nın en çok satan gazetesi De Telegraaf'a göre, büyükelçinin Hollanda'yı temsil ettiği bir ülkenin vatandaşı olan kadın çalışanla girdiği ilişki, görevini tartışmalı hale getirdi.

Lahey yönetimi, "elçilik çalışanıyla cinsel ilişki" haberleri üzerine Büyükelçi Keller'e görevden el çektirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Keller hakkındaki soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla büyükelçinin geri çağrıldığını açıkladı. Sözcü, konuya ilişkin başka açıklama yapmayacağını söyledi.

De Telegraf gazetesine göre, şu anda Hollanda'da bulunan büyükelçinin tekrar eski görevine dönme şansı çok az.

Çünkü Çinli yetkililer, bu tür konulara ilişkin katı tutumlarıyla biliniyor. Bu da Keller'in yeniden Pekin'e dönme şansını neredeyse ortadan kaldırıyor.