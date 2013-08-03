Hollanda'nın en büyük bankası Türkiye'de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Hollandalı Rabobank'a Türkiye'de 300 milyon dolar sermayeli banka kurması için izni verdi. 114 yıl önce bir grup çiftçinin kurduğu Rabobank The Banker dergisine göre aktif büyüklük açısından dünyanın en büyük 26. bankası.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, hakim ortağı Rabobank International Holding'in olacağı, 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verdi. BDDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bankanın kurucu hakim ortağı yüzde 96 pay oranı ile Rabobank International Holding B.V. olacak.



Çiftçilerin kurduğu banka



Hollanda'da 114 yıl önce bir grup çiftçinin kurduğu Rabobank özellikle gıda sektöründe yerel girişimlere finans vermesiyle tanınıyor. The Banker dergisinin Dünyanın En Büyük 1000 bankası listesinde 26. sırada yer alan banka listede aktif büyüklük açısından Avrupa'daki birçok dev bankanın önünde yer alıyor.

Rabobank daha önce Türkiye'nin gündemine 2005 yılında Şekerbank'ın yüzde 51'ini 340 milyon TL'ye satın almasıyla gelmiş ancak bu anlaşma daha sonra bu anlaşmadan vazgeçilmişti.