Hollandalı uzmanlar: Okulların yeniden açılmasıyla Koronavirüs'ün yeniden canlanma şansı çok az

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) uzmanları, 11 Mayıs'ta ilköğretim okullarının yeniden açılmasının, koronavirüs salgınının yeniden canlanmasına neden olacağını düşünmüyor.

RIVM Başkanı Jaap van Dissel ve enstitü uzmanlarından Jacco Wallinga, Hollanda Televizyonu'na yaptıkları açıklamada, yoğun bakım ünitelerinin yavaş yavaş boşalması ve çocuklardan yetişkinlere fazla koronavirüs bulaşmadığına dair göstergeler nedeniyle, okulların açılmasında sakınca olmadığını savundu.

Hollandalı uzmanlara göre, virüsün yeniden alevlenerek yayılma potansiyeli çok düşük.

Uzmanlara göre sosyal mesafe kuralına uyulması, toplumun hijyene dikkat etmesi ve hastalık belirtisi durumunda evde kalması, kafe ve barların kapalı olması gibi nedenlerle, virüs şubat ayındaki kadar hızlı bulaşmayacak.

RIVM uzmanları, başlangıçtakinden daha fazla konuya hakim oldukları ve takip ettikleri için işlerin ters gitmesi durumunda, 1 hafta içinde farkına varıp gerekli müdahaleyi yapabileceklerini söyledi.

RIVM Başkanı van Dissel, salgına karşı maske kullanımının yararlı oduğuna ilişikin görüşlerin yanı sıra, daha fazla enfeksiyona yol açtığını söyleyen araştırmaların da bulunduğuna işaret ederek, bu konuda tavsiyede bulunmayacaklarını belirtti.