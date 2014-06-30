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Spor

Hollandalı Robben: Meksika maçında kendimi yere attım

Dünya Kupası'nda oynanan Hollanda - Meksika karşılaşmasında kendini yere attığını söyleyen Robben 'Bunu yapmamalıydım. Yaptığım berbat bir şey' dedi

30 Haziran 2014 18:44

İngiliz gazetesi Daily Mail, Hollandalı Arjen Robben'in dün oynanan Meksika maçında hakemi aldatmak için kendini yere attığı ve  Robben'in Hollanda - Meksika karşılaşmasının uzatma anlarında kazanılan penaltıdan dolayı değil ama ilk yarının sonlarına doğru hakemi aldatmak için kendini yere attığı için özür dilediği bilgisine yer verdi. Gazete "Aldattım" başlığıyla manşetten duyurduğu haberde Arjen Robben'in "Özür dilemeliyim ama sonuncusu penaltıydı. İlkinde kendimi yere attım. Bunu yapmamalıydım. Yaptığım berbat bir şey" ifadelerine yer verdi.

Faruk Zabcı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, The Sun, Robben'in ilk devrede rol yapmasını "Hakemi aldattığım için özür dilerim" başlığıyla eleştirirken Arien Robben'in aldatıcı bir futbolcu olduğunu özür dileyerek kabul ettiğini vurguladı.
Metro ise "Kendini Atma Zamanı" manşetli haberinde Meksika Teknik Direktörü Miguel  Herrera'nın penaltı kararına öfkesini dile getirdi.

The Daily Telegraph, tam sayfa "Robben Aldatma Fırtınasında" başlıklı haberinde, öfke içindeki Meksika Teknik Direktörünün Dünya Kupası hayallerine son veren hakemi Hollanda ile işbirliği yapmakla suçladığına dikkat çekti.

 

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