Hollandalı Robben: Meksika maçında kendimi yere attım

İngiliz gazetesi Daily Mail, Hollandalı Arjen Robben'in dün oynanan Meksika maçında hakemi aldatmak için kendini yere attığı ve Robben'in Hollanda - Meksika karşılaşmasının uzatma anlarında kazanılan penaltıdan dolayı değil ama ilk yarının sonlarına doğru hakemi aldatmak için kendini yere attığı için özür dilediği bilgisine yer verdi. Gazete "Aldattım" başlığıyla manşetten duyurduğu haberde Arjen Robben'in "Özür dilemeliyim ama sonuncusu penaltıydı. İlkinde kendimi yere attım. Bunu yapmamalıydım. Yaptığım berbat bir şey" ifadelerine yer verdi.

Faruk Zabcı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, The Sun, Robben'in ilk devrede rol yapmasını "Hakemi aldattığım için özür dilerim" başlığıyla eleştirirken Arien Robben'in aldatıcı bir futbolcu olduğunu özür dileyerek kabul ettiğini vurguladı.

Metro ise "Kendini Atma Zamanı" manşetli haberinde Meksika Teknik Direktörü Miguel Herrera'nın penaltı kararına öfkesini dile getirdi.

The Daily Telegraph, tam sayfa "Robben Aldatma Fırtınasında" başlıklı haberinde, öfke içindeki Meksika Teknik Direktörünün Dünya Kupası hayallerine son veren hakemi Hollanda ile işbirliği yapmakla suçladığına dikkat çekti.