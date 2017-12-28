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Spor

Hollandalı futbolcu Janssen, müjdeyi verdi: Gelecek sene görüşürüz

Tottenham'a geri dönmesi gündeme gelen Janssen, Fenerbahçe'de kalacağının sinyalini verdi

28 Aralık 2017 19:26

Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen, sezonun ikinci yarısında da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini açıkladı.

Tottenham'ın, Hollandalı golcüyü ara transfer döneminde geri çağıracağı gündeme gelmişti. Janssen ise bu iddiaları Instagram hesabından yayınladığı bir görselle iddiaları reddetti ve Tottenham'a şu sözleri iletti:

“Kariyerimde beyaz bir sayfa açtım ve şu anda doğru yerdeyim. Burada bir düzen kurdum, yeniden performansımı yükselttim. Fenerbahçe’de mutluyum. Eylül ayında planladığımız gibi, sezonu burada tamamlamak istiyorum ve bu konuda sizden anlayış bekliyorum”"2017'deki desteğiniz için teşekkürler. Gelecek sene görüşürüz"

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