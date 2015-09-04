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Dünya

Hollandalı çavuş IŞİD'e katıldığı şüphesiyle açığa alındı

Hakkında soruşturma açılan 26 yaşındaki çavuşun adı açıklanmadı

04 Eylül 2015 09:11

Hollanda Savunma Bakanlığı, IŞİD'e katılmak amacıyla Suriye'ye gittiğinden şüphelenilen hava kuvvetlerinde görevli bir çavuşu açığa aldı.

Kararı duyuran Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis Plasschaert, askerin "şeytanla işbirliği yaptığının" tespit edilmesi halinde, bunun son derece "sevimsiz" bir durum olacağını söyledi.

Plasschaert, askerin meslektaşlarının, "diğer insanların özgürlüğü için kendi yaşamlarını riske attıklarını" belirtti.

Hakkında soruşturma açılan 26 yaşındaki çavuşun adı açıklanmadı.

IŞİD'e katılmak amacıyla yurt dışında gitmek, Hollanda'da suç kapsamına giriyor.

Aralarında bazı eski askerlerin de olduğu yaklaşık 180 Hollandalı cihatçının çeşitli Orta Doğu ülkelerine gittiği düşünülüyor. Ancak daha önce hiç aktif görevdeki bir Hollanda askeri "IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmekle" suçlanmamıştı.

Hollanda İstihbarat Servisi'nin (AIVD) tahminine göre IŞİD'e katılan 20'ye yakın Hollandalı çatışmalarda öldü, 35'i ülkelerine geri döndü; Hollanda'da da "yüzlerce" cihatçı ve "binlerce" IŞİD sempatizanı var.

IŞİD karşıtı koalisyonda

Hollanda, ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona katılmış, ülkenin altı F-16 savaşı uçağı Ürdün'den kalkarak Irak'ta örgüt mevzilerini bombalamıştı.

Ülke ayrıca Irak ordusunun eğitimine de katkıda bulunuyor.

 

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