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Dünya

HOLLANDA'DAN TÜRK GÖZLEMCİ GELİYOR   LAHEY (A.A)

30 Mayıs 2011 16:02

-HOLLANDA'DAN TÜRK GÖZLEMCİ GELİYOR   LAHEY (A.A) - 30.05.2011 - Hollanda'da üç dönemdir Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) partisinden milletvekili seçilen Coşkun Çörüz, Türkiye'de 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde Hollanda adına gözlemcilik yapacak.   Çörüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) üye ülkelerden toplam 56 kişinin bu amaçla Türkiye'ye gideceğini, Hollanda'yı ise bir tek kendisinin temsil edeceğini söyledi. Türkiye'ye gözlemci olarak gidecek olmasını "çok özel bir görev" diye nitelendiren Çörüz, "doğduğu, lisanını ve kültürünü bildiği ülkeye gözlemci olarak gitmenin kendisini çok farklı duygulara sürüklediğini" ifade etti. Çörüz, İstanbul, Ankara, Kars, Diyarbakır, Konya, İzmir veya Osmaniye illerinden birinde görev yapacağını, tercihinin İstanbul olduğunu kaydetti. "Birtakım prosedürler dahilinde gözlemcilik yapacaklarını" belirten Çörüz, "teknik bazı kuralları takip ederek, daha sonra bir rapor hazırlayacaklarını" söyledi.

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