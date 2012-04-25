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Yaşam

'Hollanda'daki THY kazasında suçlu yok'

Haarlem Savcılığı, kazayla ilgili kimsenin suç işlemediğine karar verildiğini belirterek, cezai soruşturmanın kapatıldığını açıkladı

25 Nisan 2012 18:41

Hollanda'da, 25 Şubat 2009'da İstanbul–Amsterdam seferini yaparken inişe geçtiği sırada düşen THY uçağı kazasına ilişkin açılan soruşturma, suç işlenmediğine karar verilerek kapatıldı.
 
Soruşturmayı yürüten Haarlem Savcılığı, kazayla ilgili kimsenin suç işlemediğine karar verildiğini belirterek, cezai soruşturmanın kapatıldığını açıkladı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve bir çok kişinin de yaralandığı kazadan sonra Ulusal Havacılık Savcılığı tarafından hem araştırma hem de cezai soruşturmanın başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede tanıklar ve uzmanların dinlendiği; pilotlar, hava trafik kontrolü, THY ve üretici firma Boeing’in kusurunun olup olmadığının soruşturulduğuna değinilen açıklamada, "Hollanda'da suç islemiş olduğu tespit edilen yasal ya da tüzel hiçbir şahıs bulunmamaktadır. Haarlem iddia makamı, cezai soruşturmayı kapatmış bulunmaktadır" denildi.

Hollanda’da 25 Şubat 2009’da meydana gelen uçak kazasında 4’ü mürettebat toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 100’e yakın kişi de yaralanmıştı. 127 yolcu ve 7 kişilik mürettebat taşıyan uçak, havaalanına bir buçuk kilometre uzaklıktaki bir tarlaya düşmüş ve üç parçaya ayrılmıştı.

Kazayla ilgili araştırma yapan Hollanda Güvenlik Araştırma Konseyi’nin hazırladığı raporda, uçağın, sol tarafında yer alan irtifa gösterge aletinin arızalı olmasından dolayı düştüğü ileri sürülmüştü.

Kazayla ilgili nihai raporun açıklanmasından sonra harekete geçen kazazede avukatları, özellikle üretici firma Boeing aleyhine ABD'de yüklü miktarlarda tazminat davaları açtı. Bu konudaki hukuki süreç ise henüz tamamlanmadı.

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