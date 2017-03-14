Hollanda'da 'Türkiye' anketi; "Kriz iyi yönetiliyor" diyenlerin oranı yüzde 86

Maurice de Hond Araştırma Şirketi'nin, Türkiye ile yaşanan "ziyaret" krizinin ardından Hollanda'da yaptığı kamuoyu araştırmasında, "Türkiye ile kriz iyi yönetiliyor" diyenlerin oranı yüzde 86 olarak belirlendi.

Televizyon tartışması sırasında açıklanan son kamuoyu yoklamasına göre ayrıca, Rutte’nin 24-28, Wilders’in de 20-24 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; seçim öncesi anketlerde en yüksek oya sahip olarak görülen Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve aşırı sağ partinin lideri Geert Wilders canlı yayında tartıştı. Wilders, “Ben Brüksel’e, Türklere ve Libya’daki dostlarınıza bağımlı kalmak istemiyorum” derken, Rutte ise Wilders ile koalisyon hükümeti kurmayacağının altını çizdi. Rutte, “Kuran’ı yasaklamak, camileri kapatmak isteyen bir parti ile çalışmayacağım” ifadesini kullandı.

Ayrıca Wilders’in, televizyon tartışmasına gelirken lacivert ceketin içine siyah bir çelik yelek giydiği ortaya çıktı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye krizi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Nazizim benzetmesi ve faşist yorumları kesinlikle kabul edilemez. Bu sözün geri alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sanırım cumartesi günü yaptığımız Türk bakanın sınır dışı edilmesi eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Durumun daha da tırmanmasını istemiyoruz. Ama Türkler durumu tırmandırırsa cevap vermek zorunda kalırız."

"Türk büyükelçiyi sınır dışı etmeliyiz"

Wilders de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda için 'Nazi kırıntısı' sözlerine tepki gösterdi. Wilders şu ifadeleri kullandı:

"Türkler durumu daha da tırmandırıyor. Dün Türklerin Cumhurbaşkanı televizyonda, Hollanda'nın faşişt ve nazist olduğunu düşündüğünü tekrarladı. Onlar meydanı temizleyen kahramanların mahkemeye götürülmesini istiyor. Sayın Rutte, burada durup gerilimin tırmanmasını istemiyoruz dememeliyiz. Cevap vermek zorundayız. En azından Türk büyükelçiyi ve diğer konsolosluk çalışanlarını sınır dışı etmeliyiz."